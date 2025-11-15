Zombieland 3 İçin Tarih Verildi! Aşırı Komik Seri Geri Dönüyor

Bu zamana kadar zombileri merkezine alan pek çok film çekildi. Ne var ki bunlar büyük çoğunlukla korku ve gerilim türüne sahipti ve genel olarak karanlık bir atmosfer sunuyordu. 2009 yılında yayınlanan ilk Zombieland filmi ile bu değişti. İçinde zombilerin de olduğu komik bir yapımın en iyi şekilde nasıl yapılabileceğine dair harika bir örnek olan filmden 10 yıl sonra ikinci film geldi.

Bu filmle birlikte Zombieland, en iyi zombi filmleri söz konusu olduğunda ilk akla gelen serilerden birine dönüştü. Öyle ki hayranlar, 2019 yılında yayınlanan ikinci filmi o kadar çok beğendi ki bir an önce üçüncü filmin çekilip beyaz perdeye getirilmesi için serinin arkasındaki ekibe seslenmeye başladı. Son yapılan açıklamaya göre hayranlardan yükselen ses sonunda duyulmuş gibi görünüyor.

Zombieland 3 Ne Zaman Çıkacak?

Yönetmen Ruben Fleischer, yeni yapılan bir röportajda Zombieland 3'nü 2029 yılında geleceğini açıkladı. İlk iki film arasında 10 yıllık bir ara vardı. Fleischer'a göre hayranlar eğer her şey yolunda giderse 2029 yılında zombi istilasına uğramış bir dünyada hayatta kalmaya çalışan ancak bir şekilde tüm sorunları üzerine çeken karakterlerimizin hikâyesini ele alacak bir film daha izleyecek.

İlk iki filmin yönetmen koltuğunda oturan (ve görünüşe üçüncü filmde de yönetmenlik yapacak) Fleischer, "İlk filmi 2009'da, ikincisini ise 2019'da çektik ve ikincisini '10 yıl sonra görüşürüz' diyerek bitirdik. O zaman yaklaşıyor" ifadelerini kullandı. Bu arada yönetmen şu an bir hayli yoğun görünüyor.

Fleischer'ın Jak and Daxter isimli bir film uyarlamasını da yöneteceği yönünde söylentiler bulunuyor. Ancak bu proje henüz prodüksiyon aşamasına geçmediği için ne aşamada olduğu bilinmiyor. Dolayısıyla yönetmenin Zombieland 3 için en azından şu aşamada hazır olup olmadığı bir soru işareti olarak kalıyor.

Zombieland Nasıl Bir Film Serisi?

Zombieland, zombilerin istila ettiği bir dünyada yolları kesişen ve birbirine tamamen zıt kişiliklere sahip insanların güvenli bir yer bulma çabasını konu ediniyor. Diğer filmlerden farklı olarak bu film zombi kıyametini ciddiyetten son derece uzak bir şekilde ele alıyor. Kara mizah ögelerine çok fazla yer veren serinin şimdiye kadar iki filmi izleyicilerle buluştu.

İlk film, 2009 yılında yayınlandı ve dünyaya genel bir bakış sunup karakterlerle bağ kurulmasına olanak tanıdı. Bu da izleyiciler tarafından çok sevilmesini ve ikinci filmin gelmesini sağladı. 2019 yılında vizyona giren Zombieland 2'de aynı oyuncu kadrosu yeniden seyircilerin karşısına çıktı. Bu sefer güven gibi konulara değinildi. Sabırsızlıkla beklenen üçüncü filmde de ilk filmden beri sürdürülen komedi anlayışına bağlı kalacağı düşünülüyor.