Zoom Odak Modu Öğrencilerin Dikkatinin Dağılmasını Engelleyecek

Zoom, odak modu ile öğrencilerin bütün dikkatinin öğretmene vermesini sağlamayı amaçlıyor. Odaklanmakta güçlük çeken öğrenciler için yeni bir çözüm yolu sunan özelliğin toplantının kurucusu yani öğretmen tarafından etkinleştirilip devre dışı bırakılabileceği belirtildi.

Zoom Odak Modu Nedir, Ne İşe Yarıyor?

Öğretmen tarafından etkinleştirilip devre dışı bırakılabilen yeni özellik, öğrencilerin öğretmen dışında başka hiçbir katılımcının yüzünü görmemesini sağlıyor.

Toplantının kurucusu, herkesin yüzünü görebilirken öğrenci sadece kendisinin ve öğretmenin yüzünü görebiliyor.

Öğretmen herhangi bir konu hakkında öğrencilerle konuşma zamanı geldiğinde anlık olarak herkesin kamerasını açabiliyor. Öğrenciler kameralar tekrardan etkinleştiğinde ise yeniden birbirlerini görebiliyor.

Mod açıkken öğrenciler tepki vermeye devam edebiliyor.

Zoom'dan Uzaktan Eğitim Alacak Öğrencilerin Ebeveynlerine Öneriler

Video konferans uygulamasının arkasındaki ekip ayrıca 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde uzaktan eğitim alacak öğrencilerin ebeveynlerine de bazı tavsiyelerde bulundu.

Zoom'un ebeveynlere tavsiyeleri şunlar oldu: