Zoom Odak Modu Öğrencilerin Dikkatinin Dağılmasını Engelleyecek
Zoom, odak modu sayesinde dikkati çabuk dağılan öğrencilerin konsantrasyonunun bozulmasının önüne geçmeyi planlıyor. İşte yeni özellik hakkında tüm detaylar!
Zoom, odak modu ile öğrencilerin bütün dikkatinin öğretmene vermesini sağlamayı amaçlıyor. Odaklanmakta güçlük çeken öğrenciler için yeni bir çözüm yolu sunan özelliğin toplantının kurucusu yani öğretmen tarafından etkinleştirilip devre dışı bırakılabileceği belirtildi.
Zoom Odak Modu Nedir, Ne İşe Yarıyor?
- Öğretmen tarafından etkinleştirilip devre dışı bırakılabilen yeni özellik, öğrencilerin öğretmen dışında başka hiçbir katılımcının yüzünü görmemesini sağlıyor.
- Toplantının kurucusu, herkesin yüzünü görebilirken öğrenci sadece kendisinin ve öğretmenin yüzünü görebiliyor.
- Öğretmen herhangi bir konu hakkında öğrencilerle konuşma zamanı geldiğinde anlık olarak herkesin kamerasını açabiliyor. Öğrenciler kameralar tekrardan etkinleştiğinde ise yeniden birbirlerini görebiliyor.
- Mod açıkken öğrenciler tepki vermeye devam edebiliyor.
Zoom Oyun Oynama Özelliğine Kavuştu!
Zoom oyun oynama özelliği ile kullanıcılar artık toplantı sırasında keşfet bölümünde yer alan oyunlardan herhangi birini oynayabiliyor.
Zoom'dan Uzaktan Eğitim Alacak Öğrencilerin Ebeveynlerine Öneriler
Video konferans uygulamasının arkasındaki ekip ayrıca 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde uzaktan eğitim alacak öğrencilerin ebeveynlerine de bazı tavsiyelerde bulundu.
Zoom'un ebeveynlere tavsiyeleri şunlar oldu:
- Öğrencinin çalışma ortamının dikkat dağıtıcı bütün unsurlardan uzak ve sessiz olduğundan emin olun. Çocuğun dikkatini dağıtacak herhangi bir öge bile dersten uzaklaşmasına yol açabilir. Çalışma ortamı eğer yüksek gürültülü ise bu da onun derse yeterince odaklanmamasına neden olacaktır. Bunun önüne geçmek için çocuğun yeterince sessiz ve sakin bir odada derse katılım sağlayabileceğinden emin olmak gerekir.
- Zoom'un video konferans ayarları hakkında bilgi sahibi olun.
- Ebeveynler, oda karanlık veya loş ışığa sahipse ayarlar kısmından düşük ışığı seçebilir, arka plan gürültüsü yoğunsa arka plan gürültüsünü engelleme seçeneğini kullanabilir, çocuğun derse daha iyi odaklanmasını ve derste eğlenmesini sağlamak için sanal arka planları (öğrenci de istiyorsa) uygulayabilir. Ayrıca çocuğun erişilebilirlik özelliklerine ihtiyacı varsa öğrencilerin Zoom'da bu ayarların etkinleştirilmesi gerektiğini de vurguladı.
- İnternet bağlantısını kontrol edin. Wi-Fi ile bağlanılıyorsa cihazın bağlantı kopukluğunun yaşanmayacağı bir yerde olduğundan emin olun. Bağlantı yeterince kaliteli değilse kablo kullanımına başvurulabilir.
- İlgi çekici özellikleri keşfedin. Örneğin çocuğunuza video konferans uygulamasında yer alan el kaldırma özelliğini konuşmak istediğinde kullanabileceğini söyleyebilirsiniz. Bu, onun konuşma izni almasına ve ders hakkında öğretmeni ve arkadaşları ile konuşmasına yardımcı olabilir.
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