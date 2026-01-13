Tost Makinesinde Bile Çalışan Windows Alternatifi Zorin OS 18 Rekora Koşuyor

Winodws ve macOS kullanıcılarına tanıdık ama bir o kadar da farklı bir deneyim sunan Zorin OS 18, rekora doğru koşuyor. Sadece üç ay önce çıkan Linux tabanlı işletim sistemi, şimdiden kendine 2 milyon bilgisayarda yer bulmayı başardı. Windows kullanıcıları ise bunun 1.5 milyonunu oluşturarak rekor kırdı.

Zorin OS 18 Rüzgarı: 1,5 Milyon Windows Kullanıcısı Linux'u Denedi

Uzun süredir Windows ve macOS arasında sıkışan kullanıcıları kurtarmayı hedefleyen Zorin OS imkansızı başardı. 24 Ekim 2025'te yayınlanan Zorin OS 18, üç aydan kısa bir sürede 2 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu sayının yaklaşık 1.5 milyonunu ise Windows kullanıcıları oluşturdu.

Böylelikle uzun zamandır sadece niş bir kitleye hitap eden ve kullanım zorluklarıyla öne çıkan Linux tabanlı işletim sistemleri, ana akım olma yolund ailk adımı atmış oldu. Peki insanlar neden Zorin OS 18'i bu kadar sevdi? Onu diğer Linux tabanlı işletim sistemlerinden farklı yapan ne?

Zorin OS 18, Linux tabanlı pek çok işletim sisteminin aksine son kullanıcı için geliştirdi. Amaç Windows ve macOS'tan gelen kullanıcıların yabancılık çekmemesi ve kurulum anından itibaren son kullanıcı için kolay bir deneyim sunmaktı.

Bu felsefe kullanıcı dostu özelliklerle de birleşince başarı kaçınılmaz oldu. Örneğin geliştirici ekip, alışmakta zorlanan kullanıcılar için Windows 10, 11, macOS ve ChromeOS temalarını işletim sistemine ekledi. Benzer şekilde bir .exe dosyasına tıkladığınızda hata vermek yerine o uygulamanın Linux versiyonunu mağazada öneren bir aracı sisteme ekledi.

Ayrıca alternatifi olmayan Windows programlarını çalıştırmak için kullanılan Wine da yine bu işletim sistemine entegre edilmiş durumda. Ayrıca Microsoft 365 ve OneDrive gibi Windows uygulamaları da yine bu işletim sisteminde kullanılabiliyor.

Tüm bu kullanıcı dostu özellikleri düşük sistem gereksinimleri ile buluşturan Zorin OS 18, kısa sürede kullanıcıların favorisi haline geldi. 2 GB RAM'e sahip bir bilgisayarda bile çalışabilen işletim sistemi özellikle Windows kullanıcıları arasında giderek popülerleşiyor. Kurması da oldukça kolay olan Zorin OS 18, hiçbir ücret ödemeden indirilebiliyor.