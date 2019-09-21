Zorlu Enerji'den Elektrikli Araç İstasyonlarına Büyük Yatırım

Hem ülkemizde hem de dünyada büyük ilgi gören elektrikli araçlar için yapılan yatırımlar devam ediyor. Zorlu Energy Solutions (ZES) 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'ne özel gaz salınımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin beş büyük şehrinde çeşitli lokasyonlara araç şarj istasyonları kurduklarını dile getiren ZES, araç şarj istasyonlarının 77’ye, soket sayısının 168’e kadar yükseltildiğini ifade etti. Sıfır emisyon projesi kapsamında ülkemizin havasını korumak isteyen şirket, karbon salımına karşı çıkıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ZES sözcüsü hedeflerinin bini aşkın istasyona ulaşmak olduğunu ifade etti. Daha fazla şarj istasyonuyla birlikte ülkemizdeki elektrikli araç ihtiyacının doğacağını söyleyen ZES şunları aktardı:

"Lokasyon, istasyon ve soket sayısını da her geçen gün artırıyor. Bugün 77 farklı lokasyonda, 122 üniteyle ve 168 soket sayısıyla hizmet veren ZES, lokasyon sayısını ilk etapta 100’e çıkarmayı hedefliyor. Uzun vadeli hedefi ise 1000 istasyona erişmek"

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi büyük şehirlere kurulan istasyonların gaz salınımına karşı çıktığını bildiren ZES, sürücülerin elektrikli araçlarıyla Ege ve Akdeniz kıyılarına kadar kesintisiz sürüş imkanına sahip olduğunu belirtti. Ancak ZES'in daha kapsamlı istasyon hedefinde ise doğu şehirleri bulunuyor.