Zorunlu trafik sigortası 2022'de ne kadar olacak? SEDDK'in aldığı son karara göre trafik sigortasında tavan primi yüzde 20 oranında arttı. Aylık tavan artışları ise yüzde 1,5 olarak yansıtılacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan güncellemeyle birlikte trafik sigortasında tavan primi değişti. Zorunlu trafik sigortasına 1 Şubat başlangıç olmak üzere yüzde 20 oranında zam getirildi ve ayrıca aylık tavan artışlarının yüzde 1,5 olması kararlaştırıldı.

SEDDK'in Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte yaptığı değişiklik, binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor.

Zorunlu trafik sigortası 2022'de zamlanıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle birlikte, zorunlu trafik sigortasında tavan prim 1 Şubat 2022'den itibaren yüzde 20 oranında zamlı olarak ödenecek. Bununla birlikte aynı zamanda geçerli olmak üzere aylık tavan artışlarının ise yüzde 1,5 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

SEDDK'in aldığı bir diğer karar ise trafik sigorta poliçesinin iptali durumuna ilişkindi. İptalin, sigorta şirketine tahakkuk eden primin 40 TL’den az olamayacağı, bu primin 32 TL'sinin acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilmesine karar verildi.

Yönetmeliğe eklenen ek bir madde ile SEDDK'nin, araçların yakıt türüne ve emisyon değerlerine göre prim indirim ve artırım oranlarından bağımsız olarak yüzde 10'a kadar indirim veya artırım uygulaması getirmesi gerektiği açıklandı.

Yoldaki çukur kazasından tazminat alma hakkı doğdu

30 Haziran 2015'te yaşanan bir kazada, aracın 140 santimetre uzunluğunda, 80 santimetre genişliğinde ve 10 santimetre derinliğinde çukura girerek takla attığı belirtildi.

Kaza tespit tutanağında ise "çukurun etrafında herhangi bir uyarı levhasının bulunmadığı, kazanın bu nedenle meydana geldiği, kaza yerine uyarı levhası koymaması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesinin olayda birinci derecede kusurlu olduğu"na karar getirildi.

Bala Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturm kapsamında, kovuşturmaya yer olmadığının altı çizildi ve kaza sonrasında yaralanan çocuğun ailesi ve kazazedelerin maddi ve manevi tazminat davasının onaylanmasına hükmedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, maddi tazminat isteminin reddine ve buna karşılık yaralanan çocuk bakımından 7 bin 500 lira manevi tazminata hükmedildi.

Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, kaza tespit tutanağında ilgili kamu idaresinin sorumlu olduğunun ifade edildi.