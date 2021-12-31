Tesla Yarım Milyon Aracını Geri Çağırmak Zorunda Kaldı

ABD'nin uyarısı üzerine Tesla araçlarını geri çağırıyor. Tesla, bagaj kilitleme sistemlerinde olası arızaları gidermek için yaklaşık yarım milyon araca uyarı gönderdi. Geri çağırmalar, 2017 ve 2020 yılları arasında piyasaya sürülen tüm Model 3 birimlerinin yanı sıra belirli Model S birimleri için de geçerli.

ABD yol güvenliği düzenleyicisi, Tesla'nın arka görüş kamerası ve çarpma riskini artıran bagaj sorunlarını çözmek için Model 3 ve Model S'e ait 475.000'den fazla elektrikli otomobilini geri çağırdığını söyledi.ABD tarafından alınan bu karar sonrasında Tesla hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %1.1 düştü.

ABD'nin uyarısı üzerine Tesla araçlarını geri çağırıyor

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), ABD elektrikli araç üreticisinin arka görüş kamerası sorunlarını çözmek için 2017-2020 Model 3 356.309'u ve ön kaput sorunları nedeniyle 119,009 Model S aracını geri çağırdığını söyledi. Geri çağrılan toplam araç sayısı, Tesla'nın geçen yıl teslim ettiği yarım milyon araca yakın. Yorum için Tesla'ya ulaşılamadı.

NHTSA, Model 3 sedanlar için, "Arka görüş kamerası kablo tesisatı, bagaj kapağının açılıp kapanmasıyla hasar görebilir ve arka görüş kamerası görüntüsünün görüntülenmesini engelleyebilir." dedi.

Tesla, Model S araçları için, ön kaput mandalı sorunlarının bir bagajın uyarı vermeden açılması ve sürücünün görüşünü engellemesine neden olarak çarpma riskini artırabileceği fikrine katıldığını söyledi. NHTSA, Tesla'nın Model 3 ve Model S arabalarıyla ilgili sorunlarla ilgili herhangi bir kaza, yaralanma veya ölümden haberdar olmadığını da ekledi.

Tesla, NHTSA tarafından diğer konular hakkında da araştırılıyor. NHTSA, otomobil üreticisinin oyunların hareket halindeyken araba ekranlarında oynanmasına izin verme kararı üzerine 580.000 Tesla aracı üzerinde bir soruşturma açmıştı. NHTSA'ya göre Tesla, arabaları hareket halindeyken video oyunlarının araç ekranlarında oynanmasına izin vermeyi durdurmayı kabul etti.

Ağustos ayında NHTSA, Tesla modellerini ve acil durum araçlarını içeren bir dizi kazadan sonra Tesla'nın sürücü yardım sistemi olan otopilota resmi bir güvenlik soruşturması açtı. NHTSA'nın baskısı altında Tesla, Şubat ayında arızalanabilecek ve kaza riskini artırabilecek dokunmatik ekranlı 135.000 aracı geri çağırmayı kabul etti. NHTSA ile Tesla arasındaki gerginliğin bir süre daha devam edeceği düşünülüyor.