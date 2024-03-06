456 Run Challenge APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz popüler oyunlar arasında yerini alıyor. Squid Game temasını içerisinde barındıran bu oyunda, dizideki oyunları oynayabilir ve diğer oyunculara karşı mücadele verebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

456 Run Challenge APK, hızlı tempolu bir koşu oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda, karakterinizi kontrol ederek engelleri aşmalı ve mümkün olduğunca ilerlemelisiniz. Basit kontrolleri ve bağımlılık yapan oynanışıyla dikkat çeken bu oyun, Squid Game temalı bir güncellemeyle oyun deneyimine yeni bir soluk getiriyor.

Squid Game güncellemesi ile oyuna yeni bir tema eklenmiş durumda. Oyuncular, Squid Game'in eğlenceli ve heyecan dolu dünyasını yaşarken, karakterlerini Squid Game temasına uygun kostümlerle özelleştirebilecekler. Ayrıca, güncelleme ile yeni Squid Game temalı bölümler ve engeller de oyuna ekleniyor. Bu sayede diziyi izlemiş oyuncular, hikayeye ve küçük oyunlara hakim olacaktırlar.

456 Run Challenge, Basit ve kullanıcı dostu arayüzü ile herkesin kolayca oynayabileceği bir yapıya sahip. Eğer hızlı tempolu ve bağımlılık yapan bir oyun arıyorsanız, 456 Run Challenge tam size göre diyebiliriz.

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456 Run Challenge: Clash 3D, zorlu seviyeleriyle becerinizi test edebilir ve son seviyeye kadar tırmanabilirsiniz. Normal oyun modunun yanı sıra Squid Game modunda, diziden bildiğiniz oyunları deneyimleyeceksiniz. Kırmızı ışık yeşil ışık ve Sweet Cookie gibi oyunları oynayarak, klasik oyuna keyifli bir dokunuş katabilirsiniz.

Eğer siz de Squid Game macerasına adım atmak ve diğer oyunculara karşı mücadele vermek istiyorsanız, 456 Run Challenge APK indirebilirsiniz.