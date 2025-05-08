Anger of Stick 5 APK, durmak bilmeyen zombi dalgalarına karşı savaştığınız bir aksiyon RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 50 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayatta kalma RPG oyunu olan Anger of Stick 5 APK, yolunuza çıkan her düşmanı öldürmeniz gereken bir aksiyon deneyimi sunuyor. Zombi istilasına kurban giden şehri kurtarın, düşmanları alt edin ve karakter kadronuzu gitgide geliştirmeye çalışın.

Her bir seviyede ve ilerlemenizde, çeşitli silahların kilidini açacak ve ekibinizi geliştireceksiniz. Karakterinizi ve silahlarınızı geliştirmek istiyorsanız, deneyim seviyenizi artırmalısınız. Sadece silah açısından değili, aynı zamanda çeşitli yeteneklerin kilidini de açabilirsiniz.

2D görselliğe sahip olan Anger of Stick 5 APK'da, yoğun bir hayatta kalma mücadelesiyle baş başa kalacaksınız. Sadece siz değil, aynı zamanda düşmanlarınız da güçlenerek karşınıza çıkacak. Bu yüzden, silahlarınız ilerleyen safhalarda etkisini yitirebilir. Silahlarınızı geliştirirken, bir yandan da müttefikler edinin ve ekibinizdeki yeteneklerden yararlanın.

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Üç veya altı müttefikten oluşan Stickman kodronuzu yönlendirin, güçlendirin ve savaşlarda etkili hasarlar vurun. Eğlenceli bir yapıya da sahip olan Anger of Stick 5 APK, oyunculara Hulk'a dönüşme modu da sunmaktadır. Hulk'a dönüşerek zombileri ve diğer düşmanları tek bir hamlede yok edebilirsiniz.

Farklı modlara ev sahipliği yapan bu oyun, oyunculara bağımlılık yapıcı bir deneyim sunuyor. Tekli modda hikayeyi tek başınıza ilerletebilir, zombi modunda hayatta kalmaya çalışabilir, zıplama modunda yükseğe çıkarak direnebilir veya savunma modunda kulelerinizi zombilere karşı savunabilirsiniz.

Siz de Anger of Stick 5 APK indirin ve farklı modlarda eğlenceli bir aksiyon RPG deneyimi yaşayın!