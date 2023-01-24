AppChina APK, Çin halkının uygulama indirme platformudur. Yurt dışındaki kişilerinde kullanabileceği uygulama en popüler Çin indirme uygulamaları arasında yer alıyor.

Abdullah Yılmaz - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

En çok kullanılan indirme platformlarından olan AppChina APK, çin vatandaşlarına özel bir indirme platformudur. Herkesin bildiği üzere Çin farklı politikalar nedeniyle bazı uygulamaların ülkesinde kullanılmasına izin vermemektedir. Bu nedenle de Çin vatandaşları Farklı platformları veya orijinal uygulamaların alternatiflerini kullanmaktadır. AppChina APK burada büyük bir yarar sağlıyor.

AppChina APK İndir

Uygulama bir mağaza uygulaması olup Çin vatandaşlarının ülke dışındayken veya içindeyken Google Play, App Store gibi uygulamalarda Çince içeriklerin az olmasından kaynaklı bir sorun yaratığı için devreye giriyor.

Bu nedenle Çin vatandaşları Çince uygulamalar kullanmak için AppChina APK indiriyor. Aynı zamanda birçok uygulamanın alternatifi bulunan bu platformda uluslararası birçok uygulamayı bulabilirsiniz.

Uygulamanın en önemli özellikleri arasında daha az RAM kullanması ve birkaç adımla cihaza indirme yapmasını sağlamaktadır.

3. taraf bir uygulama olan AppChina hızlı bir şekilde kullanılabilirken basit ve şık bir arayüze sahiptir aynı zamanda sadece Çince değil İngilizce olarak da dili mevcuttur.

Bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var çünkü WhatsApp Aero üçüncü taraf kişiler tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır ve resmi uygulama ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu tip resmi olmayan uygulamalar zaman zaman çeşitli güvenlik zaafiyetlerine sebep olabilir.