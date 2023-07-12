Threadster, Meta'nın yeni uygulaması olan Threads'ten kolayca video indirmeye yarıyor.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Video Downloader for Threads, Meta'nın yeni piyasaya sürdüğü Twitter benzeri Threads uygulaması için, video indirme aplikasyonudur. Yakın bir zamanda Meta tarafından Twitter'ın rakibi olarak çıkış yapan Threads, kullanıcıların kısa mesajlar, fotoğraf ve video yayınlamasına olanak sağlıyor.

Threadster, Threads için kolayca video indirmeye olanak sağlıyor. Videoları aynı zamanda HD indirmenize de imkan tanıyan Threadster, ücretsiz bir şekilde video indirmeye ve kaydetmeye yarıyor. Bir video indirmek için içerik bağlantısını, uygulamada bulunan URL alanına yapıştırarak kolayca indirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Video Downloader for Threads İndir

Threadster, video ve fotoğrafları hız kısıtlaması olmaksızın rahatça indirebiliyor. Aynı zamanda, ne kadar içerik yüklediğinizin de bir sınırı yoktur. İstediğiniz kadar, ücretsiz bir şekilde video indirmenize kolaylık tanıyan Threadster'de, ne kadar içerik yükleyeceğinize siz karar verebiliyorsunuz.

Menü tarafında inanılmaz bir şekilde basit ve anlaşılır yapısı olan Threadster'de, bir videoyu indirmek için, saatlerce nasıl indireceğinizi bulmanız gerekmiyor. Siz de bu uygulamadan ücretsiz bir şekilde faydalanmak için, Threadster'i indirin ve içeriklerinizi rahatça indirin.

Video Downloader for Threads Nasıl Kullanılır?

İndirmek istediğiniz video sayfasını açın.

İçeriğin alt kısmındaki "Gönder" kutucuğuna tıklayın.

Gelen seçenekler arasından, şununla paylaş'a tıklayın.

Ve son olarak da videonuzu indirmek için, Threadster uygulamasını seçin.

Video Downloader for Threads Desteklediği Çözünürlükler