Aquarium Land ile Android akıllı cihazınızda balık besleyebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Merge Master: Dinosaur, Monster Egg, Farm Land, Sky Roller: Rainbow Skating gibi başarılı Android oyunların geliştiricisi ve yayıncısı olan Homa Games yeni oyunu olan Aquarium Land'ı duyurdu. Google Play üzerinde Android platformu kullanıcılarına sunulan Aquarium Land, ücretsiz yapısı ile 1 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı. Düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden başarılı oyun, rengarenk içerikleri ile oyuncularına eğlenceli anlar sunuyor. Oyunculara akvaryum yönetme fırsatı veren Aquarium Land APK, zengin bir içerik kalitesine sahip. Oyuncular yapım içerisinde kendilerin ait akvaryumları yönetecek, birbirinden farklı balık türlerini besleyerek ziyaretçi çekmeye çalışacaklar. Basit bir oynanışa sahip olan Aquarium Land APK'da oyuncular çeşitli balıklar hakkında bilgi edinecek, onları besleyecek ve akvaryumlarını büyütmeye çalışacaklar.

Aquarium Land APK Özellikleri

Onlarca farklı balık türü,

Renkli içerik ve grafikler,

Geliştirilebilir akvaryum modelleri,

Düzenli güncellemeler,

Google Play üzerinde ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Aquarium Land APK eğlenceli yapısı ile milyonlarca oyuncuyu çevresinde topladı. Oyunculara keyifli zaman geçirme fırsatı veren ve zengin içeriğe sahip olan oyun Google Play üzerinde yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Basit bir yapıya sahip olan oyun, ücretsiz yapısı ile kitlesini artırmaya da devam ediyor.

Aquarium Land APK İndir

Homa Games tarafından geliştirilen ve Google Play üzerinde Android platformu için yayınlanan Aquarium Land APK, ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Oyunu hemen ücretsiz olarak indirip, tadını çıkarmaya başlalayabilirsiniz.