Ailenizi Mr. Red Face'ten korumaya çalıştığınız Bad Parenting APK, mobil oyunculara hayatta kalma korku oyunu deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bad Parenting APK, 90'lardan ilham alınan bir Android korku oyunudur. Korkutucu unsurlarla dolu olan bir ev içerisinde cesur çocuk rolünü üstleniyorsunuz. Gizemlerin ve açığa çıkmamış sırların bulunduğu odaları keşfedin, bulmacaları çözün ve evden kaçmanın bir yolunu arayın.

Psikolojik korkuyu doğaüstü temayla birleştiren Bad Parenting APK'da, ailenizi huzursuz eden Mr. Red Face'ten korumalısınız. Katil evde dolaşırken dehşet verici korkunç olaylarla karşılaşabilirsiniz. Perili bebekler, hayaletler ve korkutucu sesler eşliğinde bir yandan korkarken diğer yandan ise bulmacaları çözmeye çalışmalısınız.

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Bad Parenting 1: Mr. Red Face, eski grafikleri ve ses efektlerini modern yapıya iyi taşımışa benziyor. Oyunu oynarken basit kontroller sayesinde hızlı alışabilir ve korkmaya başlayabilirsiniz.

Çocuğun sırlarını açığa çıkarıp evden kaçmayı başarabilecek misiniz? Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz ve oyunculara hayatta kalma deneyimi yaşatan Bad Parenting APK'yı indirerek, siz de ürkütücü birçok şey bulunan perili evi keşfedin.

Bad Parenting 1: Mr. Red Face Oyunu Özellikleri