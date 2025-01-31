Bridge Race APK, mobil oyuncular tarafından oldukça beğenilen bir aksiyon yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Milyonlarca indirmeye sahip olan Bridge Race APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz en iyi aksiyon yarış oyunlarından birisidir. Bridge Race oyununda, halihazırda var olan bir yoldan ilerlemek yerine yolunuzu kendiniz oluşturacaksınız.

Yerden karlar toplayarak yollar oluşturabilir, taşlarla yol yapabilir ve farklı seviyelerde eğlenceli içerikleri deneyimleyebilirsiniz. Kendi köprünüzü inşa etmeye çalışın ve bitiş çizgisine ulaşan ilk kişi siz olun.

Karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirebilir ve görünüm seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. 30'dan fazla blok ve 30'dan fazla renk seçenekleriyle birlikte, hem karakterinizi hem de eşyalarınızı özelleştirebilirsiniz.

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Sadece seviyeleri bitirip yeni seviyelere adım atmanın yanı sıra liderlik tablosundaki yerinizi belirleyebilir ve yükselmeye çalışabilirsiniz. Liderlik tablosunda yükselmek için rakiplerinize kıyasla daha hızlı olun ve yarışları birincilikle bitirin.

Siz de Bridge Race APK indirin ve mobil cihazlarınızda eğlenceli yarışlara adım atın!