Küçük bir kediyi canladırdığımız Cat Escape APK'da, gardiyanlara gözükmeden odalardan geçin ve kapıya ulaşmaya çalışın.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı cihazlarınızda oynayabileceğiniz Cat Escape APK'da, karşıya ulaşmak için tüm çabanızı harcayın ve bölümleri geçin. Cat Escape'de, odalar arasındaki engelleri aşarak kapıya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Lakin, tüm bunları yaparken düşmanlara yakalanmamanız gerekiyor. Her bir odanın içerisinde bulunan ve sizi arayan düşmanlar, her seviyede çeşitli özelliklere sahip olacaktır. Stratejinizi iyi oluşturarak, tam zamanında odadan çıkın ve arkanıza bakmadan diğer kapıya ulaşmaya çalışın.

Gittikçe zorlaşan bölümleriyle oyunculara daha çok keyif veren Cat Escape APK, ilgi çekici grafikleri ve oynarken eğlendiren kontrol yapısıyla karşımıza çıkıyor. Şunu unutmayın ki: her görevde kapıya ulaşarak işiniz bitmeyecektir. Odalarda bulunan kilitli eşyaların kilidini açmalı ve onlarla birlikte çıkışa ulaşmalısınız. Gardiyanlara görünmeden eşyalara ulaşın ve kapıya doğru yol alın.

Küçük bir kediyi canlandırdığınız için hem daha hızlı davranabilirsiniz, hem de her yere kolayca girebilirsiniz. Bu özelliğinizin faydasını ilk seviyelerde görseniz de, ilerleyen seviyelerde işiniz katlanarak zorlaşacaktır.

Cat Escape APK İndir

Boş zamanlarınızda eğlenerek oynayabileceğiniz Cat Escape APK, her yaş kategorisine uygun olarak geliştirilmiştir. Oyunun tek eksi olabilecek yanı, bir zaman sonra seviyelerin tekrar etmesidir. Bunun haricinde neredeyse hiçbir eksiği bulunmayan Cat Escape APK'yı indirerek, siz de eğlenceli ve aynı zamanda zorlu bir deneyim yaşayabilirsiniz.