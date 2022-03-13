3D yazıcınızı en verimli şekilde kullanmak için bu ücretsiz ve gelişmiş seçenekler barındıran programı kullanabilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cura programı, elinizde 3D baskı yapabilen cihazlar bulunuyorsa deneyebileceğiniz ve 3D baskıları uygulamalarından bir tanesi ve en kolay yoldan baskılarınızı yapabilmek için kullanmanız gerekiyor. Direkt olarak 3D baskılar için hazırlandığından dolayı işlerinizi oldukça kolaylaştıracaktır ancak 3D baskılara özel cihazlar kullanmanız gerektiğini unutmayın.

Oldukça geniş seçenekler barındıran program, kaliteyi ve kullanılan materyalleri de ayarlamanıza izin veriyor. Ayarlayabileceğiniz parametreler arasında hız, doğruluk, toplama ve pek çok diğer parametre de yer alıyor. Eğer cihazınızın üreticisinin sağladığı yazılımı beğenmiyorsanız veya pahalı 3D baskı programlarına para vermek istemiyorsanız açık kaynak kodlu ve ücretsiz olarak sunulan bu programa bir göz atabilirsiniz.

Uygulamayı hemen indirip deneyebilirsiniz.