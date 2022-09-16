Google Play'de yayınlanan Cyber Surfer APK ile kaykayın üzerinde durmaya çalışacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birbirinden farklı harika muzikal eğlenceleri deneyimleyeceğimiz Cyber Surfer APK ücretsiz olarak yayınlandı. Google Play üzerinde Android kullanıcıları tarafından ilgiyle oynanmaya başlanan ve kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan Cyber Surfer APK alışılmışın dışında bir oynanışa sahip. Müzik olarak oyunculara çeşitli dans figürleri ile eğlenceli anlar sunan başarılı mobil oyun grafik açıları ile de adeta kusursuz bir yapıya sahip. Oyuncular oyun içerisinde karakterleri ile bir kaykay üzerine binecek ve müzikal eşliğinde karşılarına çıkan engelleri kılıçları ile keserek etkisiz hale getirmeye çalışacaklar. Çok sayıda farklı kaykay modelinin de yer aldığı oyun da kaykayın üzerinde kalmakta ayrı bir yetenek isteyecek.

Cyber Surfer APK Özellikleri

Çeşitli kaykay modelleri,

Farklı renk temaları,

Müzik eşliğinde bir oynanış yapısı,

Dünya çapında hit şarkılar,

Reklamsız,

200'den fazla kilitli içerik,

Kesintisiz bir oyun,

Bir kaykay üzerinde oynanabilen Cyber Surfer APK'da 200'den fazla dünya çapında hit olmuş şarkı yer alıyor. Ücretsiz ve reklamsız bir oynanışa ev sahipliği yapan mobil oyun, oyunculara kesintisiz bir deneyim sunuyor. Kaykay üzerinde ilerlerken karşılarına çıkan puanları ve engelleri kesecek olan oyuncular yüksek puanlar elde ederek hem kaykaylarını hem de silahlarını değiştirebilecekler. Oyunun başlangıcında karakterin elinde bir kılıç yer alacak. Eğlenceli ve zevkli bir deneyim vadeden Cyber Surfer APK bünyesinde Imagine Dragons, Justin Bieber, Lisa, Blackpink gibi ünlü isimlerin özel şarkılarına da yer verdi.

Cyber Surfer APK İndir

Gayet basit bir oynanışa ev sahipliği yapan mobil oyun Google Play üzerinde Android platformu için lansmana çıktı. Badsnowball Limited tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan oyun bugüne kadar 10 milyondan fazla kez indirildi. Dünyanın dört bir yanında eğlenceli bir şekilde oynanmaya devam edilen Cyber Surfer APK, başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Oyunu hemen Google Play üzerinden indirip tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.