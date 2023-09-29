Açık dünya hayatta kalma oyunu olan Dawnlands APK'da, ülkenizi inşa edin ve arkadaşlarınızla yolculuğa çıkın.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Açık dünya hayatta kalma oyunu olan Dawnlands APK'da, eski bir diyarı keşfedin ve hayatta kalmanın yollarını arayın. İçerisinde bulunduğunuz devasa dünyayı keşfederken malzemeler toplayın ve silahlar yapın. Silahları ilk önce yapmak ve kullanıma hazır hale getirmek sizin için en iyi seçim olacaktır. Çünkü Etraftaki tehditlerden ve zorlu düşmanlardan, ancak silah yaparak kurtulabilirsiniz.

Hayal edebileceğiniz bir dünya inşa edin. İçerisinde bulunduğunuz bu diyarın kurtarıcısı olun ve tehfitlere karşı dikkatli olun. Arkadaşlarınızla da oynayabildiğiniz Dawnlands'ta, 4 kişilik gruba kadar birlikte oynayabilirsiniz.

Dawnlands APK İndir

Oyunda birçok zanaat malzemesi bulunuyor. Bu malzemelerle, evinizi inşa edin ve tasarlayın. 100'den fazla malzeme ile birlikte, silah, kıyafet ve gerekli olan aletleri üretin. Ayrıca, yeni tariflerin kilidini açın ve daha iyi şeyler üretme şansına sahip olun.

Dawnlands APK'da, arkadaşlarınızla birlikte ekipler kurabilirsiniz. Arazileri beraber keşfederek, çeşitli düşmanlarla savaşabilirsiniz. Kendi evinizi ve dünyanızı oluşturarak, Dawnlands evreninin savaşçısı olun. Arkadaşlarınızın veya açık dünyadaki insanların ülkelerini ziyaret edin ve birlikte maceralara atılın.

Siz de Dawnlands APK indirerek, hayatta kalmanın yollarını arayın ve karakterinizi güçlendirin. Yeni silahlar ve kıyafetler alarak, her daim güçlü ve yenilmez bir şekilde ayakta kalın.