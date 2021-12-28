Draw a Stickman: Epic 3 Ekran Görüntüleri - 1
Draw a Stickman: Epic 3 Ekran Görüntüleri - 2
Draw a Stickman: Epic 3 Ekran Görüntüleri - 3
Draw a Stickman: Epic 3 Ekran Görüntüleri - 4
Draw a Stickman: Epic 3 Ekran Görüntüleri - 5
Draw a Stickman: Epic 3 Ekran Görüntüleri - 6
Draw a Stickman: Epic 3 Ekran Görüntüleri - 7
Draw a Stickman Epic 3 APK

Draw a Stickman Epic 3 APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 241
  • DOSYA BOYUTU 136.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Hitcents.com, Inc.
  • İndir

Draw a Stickman Epic 3 APK Android, çizim yeteneğinizi ve yaratıcılığınızı kullanarak ilerlediğiniz çöp adam macera oyunu.

Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Dünya genelinde 100 milyondan fazla oynanan ve 5 Webby Ödülü alan çöp adam çizimi oyunu Draw a Stickman geri döndü ve her zamankinden daha destansı!

Yepyeni Draw a Stickman Epic 3 APK Android oyununda yaratıcılığınız en üst seviyeye çıkacak! Kötülüğü yenmek için heyecan verici yeni bir maceraya atılacaksınız. Eğlenceli bulmacaları çözecek, akıllı canavarlarla karşı karşıya gelecek ve yepyeni bir dünyayı keşfedeceksiniz. Yeni kaleme alınmış kahramanınızı alın; destan yazma zamanı!

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Kendi kahramanınızı çizin - Mükemmel kahramanı tasarlamak için yeni, karmaşık çizim araçlarını kullanın. İstediğiniz kadar yaratıcı olun. Kahramanınız çizebileceğiniz her şey olabilir.

Sınırsız çizim kitabı - Yeni çizim kitabınızda sınırsız kahraman ve araç çizimi saklayın. Tüm favori karakterlerinizle oyununuzu renklendirmek için istediğiniz zaman bunlar arasında geçiş yapın.

Yeni merkez dünya - Yeni merkez dünyada dolaşın ve çöp adam evrenindeki diğer karakterlerle tanışın.

Bölümleri keşfedin - Sırlar, toplanabilir öğeler ve gizli yollarla dolu yeni bölümlerde maceraya atılın.

Hareketli canavarlar - Alt etmeniz gereken bir sürü yeni canavar! Batalık canavarları, troller, keçiler ve belki de içlerinde en korkunç olanı kötü hamster… Gözünüzü açık tutun!

Kayıp renk arkadaşlarınızı bulun - Çizimlerinize zenginlik, yeni renkler katmak için kaybolan renk arkadaşlarınızı bulun.

Yeni kalemlerde ustalaşın - Boss’ları şaşırtmak ve çevrenizdeki dünyaya hayat vermek için şık yeni kalemlerinizi kullanın.

Her şeyin kilidini açın - Boyama rehberleri, araçlar, kalemler, buldukça yeni gizli alanların kilidini açın.

 