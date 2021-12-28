Draw a Stickman Epic 3 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 241
- DOSYA BOYUTU 136.00 MB
- Üretici Hitcents.com, Inc.
-
Draw a Stickman Epic 3 APK Android, çizim yeteneğinizi ve yaratıcılığınızı kullanarak ilerlediğiniz çöp adam macera oyunu.
Dünya genelinde 100 milyondan fazla oynanan ve 5 Webby Ödülü alan çöp adam çizimi oyunu Draw a Stickman geri döndü ve her zamankinden daha destansı!
Yepyeni Draw a Stickman Epic 3 APK Android oyununda yaratıcılığınız en üst seviyeye çıkacak! Kötülüğü yenmek için heyecan verici yeni bir maceraya atılacaksınız. Eğlenceli bulmacaları çözecek, akıllı canavarlarla karşı karşıya gelecek ve yepyeni bir dünyayı keşfedeceksiniz. Yeni kaleme alınmış kahramanınızı alın; destan yazma zamanı!
Draw a Stickman Epic 3 APK İndir
Kendi kahramanınızı çizin - Mükemmel kahramanı tasarlamak için yeni, karmaşık çizim araçlarını kullanın. İstediğiniz kadar yaratıcı olun. Kahramanınız çizebileceğiniz her şey olabilir.
Sınırsız çizim kitabı - Yeni çizim kitabınızda sınırsız kahraman ve araç çizimi saklayın. Tüm favori karakterlerinizle oyununuzu renklendirmek için istediğiniz zaman bunlar arasında geçiş yapın.
Yeni merkez dünya - Yeni merkez dünyada dolaşın ve çöp adam evrenindeki diğer karakterlerle tanışın.
Bölümleri keşfedin - Sırlar, toplanabilir öğeler ve gizli yollarla dolu yeni bölümlerde maceraya atılın.
Hareketli canavarlar - Alt etmeniz gereken bir sürü yeni canavar! Batalık canavarları, troller, keçiler ve belki de içlerinde en korkunç olanı kötü hamster… Gözünüzü açık tutun!
Kayıp renk arkadaşlarınızı bulun - Çizimlerinize zenginlik, yeni renkler katmak için kaybolan renk arkadaşlarınızı bulun.
Yeni kalemlerde ustalaşın - Boss’ları şaşırtmak ve çevrenizdeki dünyaya hayat vermek için şık yeni kalemlerinizi kullanın.
Her şeyin kilidini açın - Boyama rehberleri, araçlar, kalemler, buldukça yeni gizli alanların kilidini açın.
Draw a Stickman: Epic 3
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 48
- Üretici Hitcents.com, Inc.
-
Karakterini çiz, maceraya atıl.
Mükemmel kahramanı tasarlamak için yeni, karmaşık çizim araçlarını kullanın. İstediğiniz kadar yaratıcı olun, kahramanınız çizebileceğiniz her şey olabilir. Yeni Sketchbook'unuzda sınırsız sayıda kahraman ve araç çizimleri saklayın: Tüm favori karakterlerinizle oyununuzu renklendirmek için istediğiniz zaman bunlar arasında geçiş yapın.
Gizem ve merak, sıra dışı yaratıklar ve gizemli bulmacalarla dolu büyülü bir hikaye kitabı alanına girerken hayal gücü anahtardır! Kendi orijinal çöp adamınızı yaratın. Her sırrın kilidini açmak, her çizimi toplamak ve yaratıcılığınızı dünyayla paylaşmak için çizimler yapın.
Benzersiz bakış açınla bir Stickman çiz ve ardından yaratıcı animasyonunu kahramanın gözleri önünde ortaya çıkarın. Sketchbook sınırsız çizimlerini kaydet ve arkadaşlarınızla paylaşarak her fikri gerçeğe dönüşmesini sağlayın. Sonsuz yaratıcılık sağlayan bu aksiyon dolu maceraya atla!