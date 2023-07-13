iOS ve Android için JRPG oyunu olan Fate Grand Order APK, oyunun son usta adayı olan sizi konu alıyor.

Berkcan Aktürk - 59 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2017'de ABD'de piyasaya sürülen Fate Grand Order APK, iOS ve Android için JRPG bir mobil oyundur. Oyunun hikayesi, 48 numaralı son usta adayı olan sizi konu alıyor. Chaldea Organizasyonun'da, dünyadaki insanlığı kurtarmak için göreve başlıyorsunuz.

Tarihin farklı farklı dönemlerine giderek, aynı zamanda Mash Kyrielight ve Saint Quarts kullanarak çağırdığınız diğer hizmetkarlarınızın yardımıyla, dünyanın kayıtlı tarihindeki sapmaları düzeltmeye çalışıyorsunuz.

Fate Grand Order APK İndir

Fate Grand Order APK, oynanış açısından yeni oyunlara kıyasla çok eski ve basit olmasıyla göze çarpıyor. Yani bu oyun, oynanış açısından harika bir değil. Lakin, oyunu zevki ve eğlenceli hale getiren şey aslında takım kompozisyonlarıdır. Birkaç roman, anime ve oyunu ortaya çıkaran Fate Universe'de geçen Fate Grand Order, oynaması ücretsiz bir mobil RPG'dir.

Oyun, görsel bir roman hikayesi ve oyuncuların kahraman ruhlardan oluşan ekipler kurduğu bir gacha oyunudur. Akıllı telefonlar için optimize edilmiş bu komut kartı savaş RPG'sinde, insan neslinin tükenmesi durumuna çözüm arıyoruz. Oyunda yapılacak işler hiç bitmiyor. Her hizmetkar için, o hizmetkarın becerilerini yükselten ana görev ve rütbe yükseltmeleri mevcuttur. Aynı zamanda, günlük birçok görev gelen Fate Grand Order'da, görevleriniz hiç bitmiyor ve oyun kendini güncel tutuyor. Tabii bunun yanında da etkinlik görevleri de var.

Oyunda birçok karakter bulunuyor. Oyunun doğasına göre, savaşta kullanmak üzere içlerinden en sevdiğinizi seçebiliyorsunuz. Bunun yanında da, savaşta kullanabilmeniz için 100'den fazla hizmetkar bulunuyor. Siz de anime ve manga tarzı oyunları seviyorsanız, bu sıra tabanlı kart oyunu olan Fate Grand Order APK'yı indirin.