Tap 2 Fun tarafından geliştirilen Fish Eater.io aksiyon oyunu olarak geliştirildi.

Doğukan Çağlakpınar - 8 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Melon Drop, TileCrush, Pool Master 3D gbi birbirinden farklı oyunların hem geliştiricisi hem de yayıncısı olan Tap 2 Fun, yepyeni bir oyun ile yine Android kullanıcılarının karşısına çıktı. Fish Eater.io adında yayınlanan ücretsiz aksiyon oyunu, renkli grafikleri ve eşsiz grafikleri ile oyuncuları tatmin eden bir yapıya sahip. 5 milyondan fazla oyuncu tarafından indirilen ve oynanan başarılı yapımda oyuncular birbirinden farklı balık türlerini tanıyacak ve aksiyon dolu anlar yaşayacaklar. Oyun içerisinde birbirinden farklı tehlikelere sahip balık türleri yer alıyor. Örneğin bu balık türleri arasında köpekbalığı gibi ürkütücü olanları da mevcut. Oyuncular Fish Eater.io apk indir ile denizaltını deneyimleyecek ve balıkları yiyerek büyüyen bir balık olarak rol alacaklar.

Fish Eater.io APK Özellikleri

Oynaması ücretsiz,

Farklı türde tehlikeler,

İlerlemeye dayalı bir oynanış,

Düzenli güncellemeler,

Renkli içerikler,

Orta dereceli grafik açıları,

Başarılı ses efektleri,

Android akıllı telefon ve tablet modelleri için yayınlanan Fish Eater.io apk indir, günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Oyuncular oyun içerisinde yönlendirdikleri balık ile küçük balıkları yiyerek büyümeye başlıyor ve diğer yırtıcı canlılara karşı da mücadele ediyorlar. Denizaltını deneyimleme fırsatı verecek olan başarılı yapım, aldığı güncellemeler ile de yepyeni içerikleri oyuncularını deneyimletme fırsatı veriyor. Aksiyon yüklü sahneleri ile oyuncuları tatmin eden yapım, günümüzde ücretsiz olarak milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Google Play üzerinde alanında üst sıralara tırmanmaya devam eden Fish Eater.io apk yükle, kitlesini artırmaya devam ediyor.

Fish Eater.io APK İndir

Google Play üzerinde lansmana çıkan Fish Eater.io, yıllardır ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor. Ülkemizde de sevilerek oynanan başarılı yapım, düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. Aksiyon oyununu indirip keyifli zaman geçirebilirsiniz.