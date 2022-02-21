Flat Zombies APK, insanları zombilerden korumaya çalıştığınız, farklı modlar sunan hayatta kalma oyunu. Zombi oyunlarını seviyorsanız Flat Zombies'i kaçırmayın.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Flat Zombies APK, zombili mobil oyunları sevenlerin grafiklerine bakmadan oynamasını istediğim süper zevkli bir Android oyunu.

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Yan bakış kamera açısından oynanış sunan iki boyutlu aksiyon oyununda zombilerle dolu bir binayı temizlemekle görevli kişilerin yerine geçiyorsunuz. Zombili oyunlar, zombi öldürme oyunları, zombili hayatta kalma oyunları vb. seviyorsanız, ücretsiz ve internetsiz oynanabilir bu oyuna bir şans vermelisiniz.

Zombi kıyameti sonrası sokaklar geceleri güvenli değil. Hayatta kalan insanların zombilerden sığınmaya ihtiyacı var. Zombi kalabalığı geliyor. Sayıları epey fazla ve bulunduğunuz yere gelen zombilerle tek başınıza mücadele etmeniz isteniyor.

Zombi oyununda farklı birçok mod var. Cleanup modunda koridorlarda zombileri temizliyorsunuz. Oyunun başlangıcında üç can veriliyor ve bölümü tamamlamak için iki şansınız var; üçüncüde tüm silahlarınızı kaybediyorsunuz. Hastane koridorlarında zombilerin sayısı 1.5 kat artıyor. Odalarda zombilerle kafa kafaya geliyorsunuz, tek canınız var; odayı temizlemek için tek hak. Sağlığınız düzelmiyor, silahlar öldükten sonra kalıyor. Savunma modunda ilginç olarak satın aldığınız silahlar birkaç kez öldükten sonra kayboluyor. Bu modda barikatı sağlam tutmanız gerekiyor.

Dışarısı da zombi dolu. Sokaklarda da zombi sayısı hızla artıyor, tek canınız var ve öldükten sonra silahlar kalıyor. Bu arada insanları da kurtarmanız gerekiyor. Hala hayatta kalan doktorlar dışında zombiye dönüşen her şeyi temizlediğiniz bu modda tek canınız var ve tüm silahlar kullanımınıza sunuluyor; akıllıca kullanırsanız cephane sorununuz olmuyor. Köprülerdeki zombileri de temizlemeyi unutmayın!

Oyun, tüm silahların nasıl kullanılacağını öğrenceğiniz eğitim bölümü de içeriyor.

Flat Zombies APK Oyun Özellikleri