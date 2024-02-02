Granny APK, sizi eve hapseden kadından kurtulmaya çalıştığınız bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 30 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Granny APK, yaşlı bir kadının sizi eve hapsettiği ve kaçmak için çok fazla şansınızın olmadığı popüler bir korku oyunudur. Evin çeşitli bölgelerinde anahtarlar veya kaçmak için kullanabileceğiniz farklı malzemeler bulunur. Bunun yanında kaçmak için çeşitli yollar da vardır. en alt kattaki arabanın eksik parçalarını bulup birleştirerek de kaçabilirsiniz, kapının anahtarlarını bularak da; her şey oyunda nasıl ilerlemek isteyeceğinize bağlıdır.

Oyuna başladığınız odadaki masa ve vazoya çarpmamaya dikkat etmelisiniz çünkü hapsedildiğiniz evden kaçarken ses çıkarmamak önemlidir. Korkunç karakterimiz sese aşırı duyarlı ve evin her yerinde sizi bulmak için dolaşıyor olacak. Granny size yaklaştığında saklanmanız için yatağın altından dolaplara kadar yerler mevcut.

Granny gidene kadar saklandığınız yerden çıkamayın ve sonrasında da evden kaçmak için parçalar aramaya devam edin. Büyükanneden kaçmak hiç de kolay olmayacak!

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Sadece beş kere yakalanma şansınız olacak ve her yakalandığınızda aynı odadan oyuna başlayacaksınız. Beş gün içerisinde kaçamazsanız Granny sizi idam makinesine sokup boynunuzu kesiyor ve oyuna baştan başliyorsunuz. Evet, oldukça korkutucu.

Akıllı telefonlarınızda korku dolu dakikalar yaşayacağınız Granny APK'yı indirerek, siz de evden kaçış yolu arayabilirsiniz.

Granny Mobile Android Özellikleri