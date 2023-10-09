Helicopter Simulator: Warfare'da, toplamda 21 adet görevi tamamlayın ve gökyüzündeki düşmanlarınızı alt edin.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aksiyon dolu hava savaşlarının başrolü olacağınız Helicopter Simulator: Warfare'da, etrafınızdaki düşmanları vurun ve görevlerinizi tamamlayın. 30'dan fazla helikopter modelinden birini seçerek, kara ve hava araçlarına karşı mücadele verin. Toplamda 21 görevi kapsayan Helicopter Simulator'da, çeşitli zorlukların üstesinden gelin ve her görevden başarı ile ayrılın.

Görevlerin haricinde, bir ve iki olmak üzere iki adet bölüm bulunuyor. Bu bölümler hem daha riskli, hem de daha zorlu olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek hayattan alınan helikopterleriyle birlikte gerçekçi bir deneyim sunan Helicopter Simulator: Warfare, grafik açısından da göz doyurucu bir yapıya sahip.

Helicopter Simulator: Warfare İndir

Helikopterlerinizde çeşitli silahlar bulunuyor. Bu silahları gitgide yükseltmeniz ve daha iyi hale getirmeniz gerekmektedir. Füzeleri, seri atış silahlarını ve roketleri yükselterek, düşmanlarınıza karşı daha ölümcül olun. Ücretsiz bir şekilde Helicopter Simulator: Warfare indirin ve özgün savaş senaryolarına tanıklık edin.

Yoğun hava çatışmalarının yanı sıra, hayranlık uyandıran şehir manzaralarını ve çernobil nükleer santralini gezin. Gökyüzünün hakimi olmak için görevlerinizi tamamlayın ve stratejik becerilerinizi güçlendirin.

Helicopter Simulator: Warfare Özellikleri