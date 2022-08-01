Oynaması ücretsiz olan Hunt Royale APK 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil oyunlara olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken yepyeni oyunlarda piyasadaki yerini almaya devam ediyor. Bu oyunlardan bir tanesi de Hunt Royale APK olarak duyuruldu. Battle Royale moduna sahip olarak lansmana çıkan Hunt Royale APK, BoomBit Games tarafından geliştirildi ve oynaması ücretsiz olarak Google Play'de yayınlandı. Fantastik bir oynanışa ev sahipliği yapan ve oyunculara aksiyon dolu anlar sunan mobil aksiyon oyunu geçtiğimiz haftalarda 1 milyon oyuncuya ulaştı. Günümüzde 1 milyon oyuncudan daha fazla bir kitle tarafından aktif olarak oynanan başarılı yapım, oyunculara 50'den fazla farklı karakteri de sunuyor.

Hunt Royale APK Özellikleri

50'den fazla seçilebilir farklı karakter,

Eşsiz düşmanlar,

Renkli grafikler,

Açılabilecek farklı zorluklara sahip seviyeler,

Öngörülemez özel etkinlikler,

Eğlenceli oynanış,

Eşli oynanış,

Farklı oyun tipleri,

Farklı beceriler,

Oyunculara zengin bir içeriği deneyimleme fırsatı veren Hunt Royale APK, birbirinden farklı seviyelere de ev sahipliği yapıyor. Rekabetin ve aksiyonun tavan yaptığı oyun içerisinde eşli oynanış modu da yer alıyor. Oyuncular gerçek zamanlı olarak eşleri ile oyun içerisinde görevleri başarmaya çalışacak, birbirinden farklı silahlar ile düşmanları etkisiz hale getirebilecekler. Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapımda oyunculara 50'den fazla farklı karakter modeli de sunuluyor. Oyuncular yapım içerisinde bu karakterleri deneyimleyebilir ve kullanabilirler. Çok sayıda değişik oyun tipinin de yer aldığı yapım içerisinde karakterler için özel olarak geliştirilmiş güçlü beceriler de yer alıyor.

Hunt Royale APK İndir

Google Play üzerinde yayınlanan Hunt Royale APK, aksiyon yüklü yapısı ile oyuncuları çevresinde toplamaya devam ediyor. Ücretsiz olarak 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım, zengin içeriği ile oyuncuları tatmin ediyor. Oyunu hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

