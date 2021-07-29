Kingdom of Pirates
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 66.00 MB
- Üretici Garena International Private Limited
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Kingdom of Pirates, korsan krallığınızı kurup yönettiğiniz bir Android oyunu.
Kingdom of Pirates, korsan temalı simülasyon rpg oyunu. Dünya kahramanlarından oluşan korsan filonuzu eğitin ve mucizevi Fetih Yolculuğuna başlayın!
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Sürükleyici bir deniz macerasına başlayarak, mistik okyanusa dalarak, güçlü karakollar inşa edin ve bilinmeyen adaları keşfedin. Her türlü beklenmedik olayı ele alın ve yeni zorlu seviyeleri tamamlayın.
Bi korsanın hayatı yağmalama ve yağmacılıktan ibaret değildir; aynı zamanda güzel bir kadınla flört eder. Onlarla etkileşime geçin ve gerçek mutluluğu öğrenin. Torunlarınızı unutmayın! Miras özelliği torunlarınızı denemenize ve imparatorluğunuzu daha da güçlendirmenize olanak tanır. Kendi efsanenizi yazmaya devam etmek için değerli bir halef seçin.
Eğlenceli PvP modları, dünyanın en güçlüsüne karşı savaşmak için heyecan verici ortak baskınlar, karakollarınızı güçlendirmek için sürekli mürettebat alımı ve güvenilir ittifak büyümesi, bunların tümü korsan gücünüzü geliştirmenize yardımcı olacak. Hazine birikterecek, savaş gemileri inşa edecek, kalıntıları keşfedecek, ticaret gemilerini yağmalayacak, tarihteki tüm efsanevi korsanlara boyun eğdirecek ve korsan kralı olmanın yolunu bulacaksınız.
- Korsan imparatorluğunuzu yönetin.
- Destansı kahramanlar toplayın.
- Yenilmez bir filo oluşturun.
- Etkileyici deniz yollarını keşfedin.
Kingdom of Pirates
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1126.40 MB
- Üretici Garena International Private Limited
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Kingdom of Pirates, korsan imparatorluğu yönettiğiniz bir mobil strateji oyunu.
Kingdom of Pirates, Türkçe oynanabilen korsan temalı strateji rol yapma oyunu.
Kingdom of Pirates İndir iOS
Kingdom of Pirates Türkçe adıyla Korsan Krallığı oyununda dünya kahramanlarından oluşan korsan filosunu eğitip fetih yolculuğuna çıkıyorsunuz. Sürükleyici deniz macerasına başlayarak mistik okyanusa dalarak karakollar inşa ediyor ve bilinmeyen adaları keşfediyorsunuz. Beklenmedik olaylar, zorlu seviyeler sizi bekliyor. Korsan olarak sadece yağmalamıyor, aynı zamanda hayatınızı yaşıyorsunuz. Sizden sonraki nesilleri de unutmamanız gerek. Sizden sonra yerinize geçecek nesilleri denemeli ve imparatorluğunuzu daha da güçlendirmelisiniz.
Seçeceğiniz ilk bölge var. Bahamalar rotasındaki Karayipler ve Pan-Akdeniz rotasındaki Akdeniz. Edward Teach dozu gibi tüm üstünlüklere karşı koyabilirseniz, çökmüş ve düzensiz hukuk sistemlerine sahip bu deniz bölgesi sizin cennetiniz olacak. Deniz bölgesi çok uzun süredir sürekli anlaşmazlık yaşıyor. Barbarossa’nın iradesini sürdürün ve kaybedilen zaferi yeniden canlandırın.