Kingdom of Pirates, korsan krallığınızı kurup yönettiğiniz bir Android oyunu.

Erkan Calp - 53 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kingdom of Pirates, korsan temalı simülasyon rpg oyunu. Dünya kahramanlarından oluşan korsan filonuzu eğitin ve mucizevi Fetih Yolculuğuna başlayın!

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Sürükleyici bir deniz macerasına başlayarak, mistik okyanusa dalarak, güçlü karakollar inşa edin ve bilinmeyen adaları keşfedin. Her türlü beklenmedik olayı ele alın ve yeni zorlu seviyeleri tamamlayın.

Bi korsanın hayatı yağmalama ve yağmacılıktan ibaret değildir; aynı zamanda güzel bir kadınla flört eder. Onlarla etkileşime geçin ve gerçek mutluluğu öğrenin. Torunlarınızı unutmayın! Miras özelliği torunlarınızı denemenize ve imparatorluğunuzu daha da güçlendirmenize olanak tanır. Kendi efsanenizi yazmaya devam etmek için değerli bir halef seçin.

Eğlenceli PvP modları, dünyanın en güçlüsüne karşı savaşmak için heyecan verici ortak baskınlar, karakollarınızı güçlendirmek için sürekli mürettebat alımı ve güvenilir ittifak büyümesi, bunların tümü korsan gücünüzü geliştirmenize yardımcı olacak. Hazine birikterecek, savaş gemileri inşa edecek, kalıntıları keşfedecek, ticaret gemilerini yağmalayacak, tarihteki tüm efsanevi korsanlara boyun eğdirecek ve korsan kralı olmanın yolunu bulacaksınız.