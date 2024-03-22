Android kullanıcılarının oynayabileceği Magic Brawl APK, Brawl Stars oyunundaki içerikleri sunan özel bir sunucudur.

Berkcan Aktürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Magic Brawl APK, kilidi açılmış olarak kullanıcılara sunulan tüm Brawl Stars karakterlerini ve görünümlerini içerisinde barındırır. Sadece görünümler ve karakterlerle kalmayıp, aynı zamanda oyun içerisinde kullanılabilen madeni paraları da sınırsız olarak oyunculara sunar.

Özel bir sunucu olmasıyla birlikte oyuncular, çevrimiçi savaşlara katılabilir ve daha hızlı seviye atlayabilirler. Yani açıkçası ilham alınan Brawl Stars oyununda yapamadığınız her şeyi Magic Brawl'da yapabilirsiniz.

Karakterler ve işlenilen oyun yapısı tamamen yakın denecek kadar aynıdır. Heyecan verici oyun deneyimini oldukça iyi bir şekilde oyunculara sunan bu oyunda, istediğiniz her karakteri kullanabilir ve rakiplerinizle savaşabilirsiniz. Tabii karakterleri de yüzlerce kostüm arasından seçim yaparak donatabilirsiniz.

Magic Brawl APK İndir

Aslında oyunun en temel yanı karakterlerin ve görünümlerin sınırsız bir şekilde oyunculara sunulmasıdır. Bu özelliğin yanı sıra oynanış veya farklı değişikliklere Magic Brawl APK'da yer verilmemiştir. Tabii ki Brawl Stars oyunuyla birebir aynı mekaniklere ve grafiklere sahip olmasa da, en yakın minvale oturtulmuştur.

Eğer siz de Brawl Stars'dan keyif alıyorsanız ve oyundaki her içeriğe erişmek istiyorsanız, Android kullanıcılarına özel olarak geliştirilen Magic Brawl APK'yı indirebilirsiniz.

Magic Brawl Özellikleri