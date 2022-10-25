Minecraft herkesin sevdiği bir oyundur. Oyunun birçok modu ve birçok türü de bulunmaktadır. Bu oyunlar arasında Minecraft Dungeons da bulunmakta.

Abdullah Yılmaz - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Köylüleri kurtarmanın tek yolu düşmanları yenmek. Ancak ondan önce zindandan kurtulman ve bu mücadelede başarılı olman gerekmektedir. Sen de Minecraft'an sıkıldıysan ama aynı zamanda Minecraft oynamak istiyorsan eğer Minecraft Dungeons Mobile APK göz atabilir ve bir şans verebilirsin.

Minecraft Dungeons Mobile APK İndir

Köylülerin kötü kişilerden kurtarmak için tek yapman gereken Zindandan çıkıp savaşmaktır ancak Hiçbir şey göründüğü kadar kolay değildir Bu nedenle zindandan çıkıp savaşmak istiyorsan ve köylüleri kurtarmak senin için bir görevse o halde bu oyun indirip savaşa hazır olabilirsin.

4 arkadaşa kadar savaşa bileceğin oyun köyleri kurtarmak için ekibin ile dövüşebilir ve bu eşsiz müdahale mücadele katılabilirsin. Ayrıca oyun ilerledikçe silah alabilir ve daha çok kendini gerçekleştirebilirsin. Aksiyon dolu bu macerada zindandan çıkıp köyleri kurtarmak oldukça heyecanlı gözüküyor.

Minecraft Dungeons mobile indirdiğinde bir zindanda olacaksın ve köylüleri kurtarman gerek. Köylüleri kurtarmak istiyorsan iyi düşünmen gerekiyor ama ilk önce zindandan kaç ve kötü kişilere karşı savaş.