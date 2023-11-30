Strateji ve RPG oyunu olan Mortal Kombat: Onslaught'da, ekibinizi kurun ve düşmanlara karşı savaş verin.

Berkcan Aktürk - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlar için strateji ve RPG oyunu olan Mortal Kombat: Onslaught, Mortal Kombat destanının bir başka oyunudur. Bu mobil oyunda heyecan verici bölümleri, dövüşleri ve aksiyon dolu hikayeyi deneyimleyeceksiniz. Bu strateji-RPG oyununda, rakiplerinizi alt etmek için bir savaşçı ekibi oluşturun ve şiddet dolu Mortal Kombat dünyasını keşfedin.

Mortal Kombat: Onslaught'da, rakiplerinize karşı üstünlük kurmak için en iyi karakterlere sahip olmanız gerekiyor. Klasik karakterlerden oluşan koleksiyon içerisinden istediğinizi seçerek takımınızı oluşturun ve özel becerilerde ustalaşın. Topladığınız karakterlerin seviyelerini yükselterek daha iyi performans vermesini sağlayabilirsiniz.

Mortal Kombat: Onslaught İndir

Dört kişilik ekibinizi oluştururken stratejik düşünün. Birçok farklı RPG oyun modunun benzersiz zorluklarına hitap eden yenilmez takımlar oluşturun. Suikastçılar, savaşçılar, keskin nişancılar, savunucular ve aklınıza daha ne geliyorsa kombin yapın ve her türden karakteri kullanarak stratejinizi oluşturun.

Ekibinizi eğitin, becerilerinizi yükseltin ve seviye atlayın. Her atladığınız seviyede daha zorlu oyuncularla karşılaşacaksınız. Bu yüzden her daim güncellenen bir deste oluşturmalı ve zorluğa ayak uydurmalısınız. Artık ikonikleşmiş olan Mortal Kombat serisinin mobil cihazlarda oynanabilen strateji ve RPG oyunu olan Mortal Kombat: Onslaught'u indirin ve yenilmez ekibinizi oluşturun.