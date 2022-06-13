Ninja Dash Run
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Viva Games Studios
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Ninja Dash Run ile Android akıllı telefon ve tabletinizde aksiyon dolu anlar yaşayacaksınız.
Android ve iOS platformu için ücretsiz olarak lansmana çıkan Ninja Dash Run aksiyon oyunları arasında yer alıyor. Viva Games Studios tarafından geliştirilen ve hem Google Play hem de App Store üzerinde lansmana çıkan Ninja Dash Run apk indir, ücretsiz yapısı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da milyonlarca kez indirilen başarılı oyun, eşsiz kalitedeki grafik açıları ile oyuncuları etkilemeyi başardı. Oldukça titizlikle hazırlanmış görselleri ile oyunculara hem aksiyon hem de sürükleyici bir oynanış atmosferi sunan mobil aksiyon oyunu, milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Düzenli olarak güncellemeler alan başarılı oyun, 10 milyondan fazla oyuncusuna sürekli yeni içerikleri deneyimleme fırsatı sunuyor.
Ninja Dash Run APK Özellikleri
- Oynaması ücretsiz,
- Eşsiz grafikler,
- Kaliteli içerikler,
- Başarılı ses efektleri,
- Görsel efektler,
- Farklı karakter modelleri,
- İlerlemeye dayalı bir oynanış,
Tek oyunculu bir yapıya sahip olan ve çevrimdışı olarak oynanabilen Ninja Dash Run apk indir, ücretsiz yapısı ile adından söz ettiriyor. Oyuncularına aksiyon yüklü bir deneyim sunan başarılı mobil oyun yepyeni içerik güncellemeleri ile oyuncularına düzenli olarak yeni karakterleri deneyimleme fırsatı veriyor. Farklı haritalara ve görevlere sahip olan aksiyon oyununda sırayla görevleri başaracak, ilerledikçe de daha zorlu bir yapı karşımıza çıkacak.
Android platformu için Google Play üzerinde lansmana çıkan Ninja Dash Run apk yükle, iOS platformu için de App Store üzerinde lansmana çıktı. Oynaması ücretsiz olarak indirilip oynanabilen başarılı oyun, çeşitli güncellemeler almaya devam ediyor.
Ninja Dash Run APK İndir
Yayınlandığı günden bu yana Android ve iOS platformunda beğenileri kazanan Ninja Dash Run apk, ücretsiz yapısı ile milyonları hedeflemeye devam ediyor. 10 milyondan fazla kez indirilen başarılı uygulama, İngilizce dil desteği ile oynanıyor. Başarılı şekilde kullanıcı kitlesini artırmaya devam eden aksiyon oyunu, Google Play ve App Store üzerinde yükselmeye de devam ediyor. İyi oyunlar dileriz.
Ninja Dash Run
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1
- Üretici Viva Games Studios
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Ninja Dash Run mobil platform oyuncularına aksiyon ve gerilim dolu anlar sunuyor.
Soccer Star 22 Top League, Cover Fire, Soccer Royale: Mini Soccer, My Talking Hello Kity gibi oyunların geliştiricisi ve yayıncısı olan Viva Games Studios yepyeni oyunu olan Ninja Dash Run ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Mobil aksiyon oyunları arasına dahil olan ve kısa süre sonra milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran Ninja Dash Run indir, başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen başarılı yapım, rengarenk içerikleri ve çarpıcı grafik açıları ile beğenileri kazanmaya devam ediyor.
Ninja Dash Run Özellikleri
- Ücretsiz oynanış,
- Başarılı ses efektleri,
- Çarpıcı grafik açıları,
- Birbirinden farklı karakterler ve yetenekleri,
- İngilizce dil desteği,
- Çeşitli güncellemeler ve yenilikler,
- İlerlemeye dayalı bir oynanış,
- Tek oyunculu mod,
Tek oyunculu yapısı ile kısa süre de 10 milyondan fazla oyuncuya ulaşan Ninja Dash Run, mobil aksiyon oyunları arasında yükselmeye devam ediyor. Google Play ve App Store üzerinde milyonlarca kez indirilerek adından söz ettiren başarılı yapım, ülkemizde ve dünya da ilgiyle oynanmaya devam ediliyor. İnternet bağlantısı olmadan oynanabilen yapım içerisinde oyuncular görevleri sırayla başararak ilerlemeye çalışacaklar. Basit bir oynanışa sahip olan yapım, tempolu oynanışı ile oyunculara aksiyon dolu anlar sunuyor.
Google Play ve App Store üzerinde 4.2 gibi bir değerlendirmeye sahip olan oyun, ücretsiz yapısı sayesinde her kesimden oyuncuya ulaşıp, aksiyon dolu anlar sunuyor. Usta bir Ninja olmaya çalışacak olan oyuncular, karşılarına çıkan düşmanları etkisiz hale getirecek, patron savaşçılar ile mücadele edecekler. Hayatta kalma temelli olan yapımda görevleri başarmak göründüğü kadar kolay olmayacak.
Ninja Dash Run İndir
Eğlenceli çizgi film grafikleri ile beğenileri kazanan Ninja Dash Run, macera tarzında koşmaya dayalı bir şekilde oynanıyor. Pek çok farklı sahnenin de yer aldığı yapımda, eğlenceli bir oynanış da yer alıyor.