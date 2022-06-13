Ninja Dash Run ile Android akıllı telefon ve tabletinizde aksiyon dolu anlar yaşayacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 2 GÜN ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android ve iOS platformu için ücretsiz olarak lansmana çıkan Ninja Dash Run aksiyon oyunları arasında yer alıyor. Viva Games Studios tarafından geliştirilen ve hem Google Play hem de App Store üzerinde lansmana çıkan Ninja Dash Run apk indir, ücretsiz yapısı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da milyonlarca kez indirilen başarılı oyun, eşsiz kalitedeki grafik açıları ile oyuncuları etkilemeyi başardı. Oldukça titizlikle hazırlanmış görselleri ile oyunculara hem aksiyon hem de sürükleyici bir oynanış atmosferi sunan mobil aksiyon oyunu, milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Düzenli olarak güncellemeler alan başarılı oyun, 10 milyondan fazla oyuncusuna sürekli yeni içerikleri deneyimleme fırsatı sunuyor.

Ninja Dash Run APK Özellikleri

Oynaması ücretsiz,

Eşsiz grafikler,

Kaliteli içerikler,

Başarılı ses efektleri,

Görsel efektler,

Farklı karakter modelleri,

İlerlemeye dayalı bir oynanış,

Tek oyunculu bir yapıya sahip olan ve çevrimdışı olarak oynanabilen Ninja Dash Run apk indir, ücretsiz yapısı ile adından söz ettiriyor. Oyuncularına aksiyon yüklü bir deneyim sunan başarılı mobil oyun yepyeni içerik güncellemeleri ile oyuncularına düzenli olarak yeni karakterleri deneyimleme fırsatı veriyor. Farklı haritalara ve görevlere sahip olan aksiyon oyununda sırayla görevleri başaracak, ilerledikçe de daha zorlu bir yapı karşımıza çıkacak.

Android platformu için Google Play üzerinde lansmana çıkan Ninja Dash Run apk yükle, iOS platformu için de App Store üzerinde lansmana çıktı. Oynaması ücretsiz olarak indirilip oynanabilen başarılı oyun, çeşitli güncellemeler almaya devam ediyor.

Ninja Dash Run APK İndir

Yayınlandığı günden bu yana Android ve iOS platformunda beğenileri kazanan Ninja Dash Run apk, ücretsiz yapısı ile milyonları hedeflemeye devam ediyor. 10 milyondan fazla kez indirilen başarılı uygulama, İngilizce dil desteği ile oynanıyor. Başarılı şekilde kullanıcı kitlesini artırmaya devam eden aksiyon oyunu, Google Play ve App Store üzerinde yükselmeye de devam ediyor. İyi oyunlar dileriz.