Ninja dünyasını Android platformu oyuncularına sunan Ninja’s Creed APK ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Doğukan Çağlakpınar - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android platformunun ünlü isimlerinden olan 707 Interactive yeni oyunu Ninja’s Creed'i piyasaya sürdü. Oyunculara üç boyutlu kamera açıları eşliğinde çeşitli görevler sunan oyun, oyunculara ninja deneyimi sunuyor. Oyunculara PvP maçları sunan yapımda, birbirinden farklı silah modelleri ile hedefleri vurmaya çalışacaklar. Titizlikle hazırlanmış içeriklere ev sahipliği yapan Ninja’s Creed APK ücretsiz yapısı ile kitlesini artırmaya devam ediyor. Oyunculara sunulan farklı karakterler arasından seçimde yapılabilirken dileyen oyuncular farklı silah modellerinden de yararlanabilecekler.

Ninja’s Creed APK Özellikler

Farklı karakter modelleri,

Birbirinden farklı silah modelleri,

PvP maçları,

Farklı konumlar ve farklı görevler,

Seviye sistemi,

Eşsiz grafik açıları,

Çarpıcı ses efektleri,

Çeşitli içerik güncellemeleri,

Birbirinden farklı görevlere ev sahipliği yapan Ninja’s Creed APK, oyunculara sayısız silah modeli ve birbirinden farklı karakter seçenekleri sunuyor. 3D grafik açılarına sahip olan oyunda oyuncular çeşitli silahlar ile belirtilen hedefleri yok etmeye çalışıyorlar. Oldukça zengin bir içerik yapısı ile oyuncuların karşısına çıkan Android ninja oyunu, Google Play üzerinde aksiyon oyunları arasında yer alıyor.

Ninja’s Creed APK İndir

10 milyondan fazla kez indirilen ve günümüzde geniş bir kitle tarafından oynanmaya devam edilen Ninja’s Creed APK düzenli olarak içerik güncellemeleri almaya devam ediyor. Oyunculara zengin içerikler sunmaya devam edilen oyun, ücretsiz yapısı ile de oyuncuların yüzünü güldürüyor.