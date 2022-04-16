Bağımlılık yaratabilecek seviyede eğlenceli bir ritim oyunu.

Oğuzhan Arslan - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunda beatmap adı verilen müzik haritaları bulunmakta. Oyunda 3 oyun tarzı bulunuyor. Bunlar; osu! Standard, Taiko ve Catch The Beat. Bu oyun tarzlarında, her yapılan doğru harekette 1 kombo hanemize yazılıyor. Bu kombo puanları bizim daha fazla puan almamıza olanak sağlıyor. Fakat 1 hata yaptığımızda kombomuz 0'a düşüyor. Eğlenceli yapısı ile Windows platformunu kasıp kavuran oyun basit grafikleri ile ilgi topluyor. Müzik haritaları üzerinde ilerlemeye çalışacak olan oyuncular, 3 farklı tarz eşliğinde oyunun tadını çıkarabilecekler.

Osu! Özellikleri

Basit grafikler,

3 farklı oyun tarzı,

Müzik haritaları,

Eğlenceli bir yapı,

Basit oynanış,

Çok oyunculu oynanış,

osu! oynarken temel amaç, haritalarda ilk 50'ye girmektir. Bir diğer amaç ise çoklu oyunculu ortamda yarışmaktır.

osu! Standard: Bu oyun tarzında belli renkte sayılar bulunuyor. Bu sayıların etrafında bulunan halk tam daire boyutuna geldiğinde daireye tıklanması gerekiyor.

Catch The Beat: Bu oyun tarzında 1. noktaya gelen daire tam 1. noktanın boyutuna geldiğinde tıklanır ve belli bir yere kadar götürülür. Fakat götürdükten sonra yeniden geri dönmek gerekir.

Takio: Mavi daire merkeze inmeden belli bir renge getirilmek zorundadır. Bu ögede eksta puanlar kazanılabilir.

Koreli oyun tarzında oyunculara sunulan Osu! resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak dağıtılıyor. Sadece Windows platformunda lansmana çıkan oyun, ülkemizde çok popüler olmasa da Asya ülkelerinde milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Aldığı güncellemeler ile sürekli içeriğini yenileyen yapım, İngilizce dil seçeneği eşliğinde oynanabiliyor.

Osu! İndir

Windows platformu için ücretsiz olarak indirilen ve basit bir şekilde kurulan yapım başarılı gidişatına devam ediyor. Fantastik yapısı ile oyunculara keyifli anlar sunan başarılı yapımda amacınız ilk 50'ye girmek olacak. Müzik haritaları eşliğinde oyunculara keyifli anlar sunan yapım, 3 farklı oyun tarzı ile de milyonlara hitap ediyor. Düşük bilgisayar özelliklerine sahip cihazlarda bile çalışabilen Osu! ücretsiz yapısı ile yüzleri güldürmeye devam ediyor. Oyunu hemen indirip tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Not: Oyunun beatmap'lerine buradan ulaşabilirsiniz.