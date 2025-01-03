MiSide
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici AIHASTO
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MiSide, psikolojik korku ve gizem dolu atmosferiyle sizi büyüleyecek. Hemen MiSide indir ve anime kızının korku dolu yanını keşfet.
MiSide, oyuncuları karanlık ve sürükleyici bir anime dünyaya çeken bir psikolojik korku oyunudur. MiSide, farklı hikayesi ve çarpıcı atmosferiyle türün hayranlarına benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Geliştiricisi tarafından titizlikle tasarlanan bu yapım, gizem ve gerilimle dolu bir oyun arayanlar için mükemmel bir tercih.
Dışarıdan bakıldığı zaman tatlı ve renkli bir anime oyunu gibi gözüken MiSide, özünde bir korku oyunu. Sürekli ilgilenmemiz gereken bir anime kızı ile bir yerde baş başa kalıyoruz ve onunla ilgilenmeye başlıyoruz. Beraber zaman geçirdikten sonra ise bu anime kızının korkunç yönü ile karşılaşıyoruz.
MiSide’ın oynanışı, bulmaca çözme, keşif ve hayatta kalma mekaniklerini bir araya getiriyor. Oyunun dinamikleri, her adımda dikkatli olmayı gerektirirken, atmosferik ses tasarımı ve görsel detaylar oyuncuları daha da içine çekiyor. Oyuncular hem fiziksel hem de zihinsel olarak bu dünyada hayatta kalmaya çalışıyor.
MiSide İndir
Hemen MiSide indirin ve bu korkunç anime dünyası içerisinde hayatta kalmaya çalışın.
MiSide Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10
- İşlemci: Intel Core i5-2300 @ 2,80 GHz, AMD FX 8120 @ 3.1 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GT 630 / 650m, AMD Radeon HD6570 ya da eş değeri
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: 100% DirectX 9.0c uyumlu ses kartı
Farklı bir korku oyunu
Oldukça ilgi çekici bir yapım
Görsel olarak dikkat çekici
Oldukça cilalı ve hatasız bir yapım
Türkçe dil desteği