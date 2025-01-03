MiSide, psikolojik korku ve gizem dolu atmosferiyle sizi büyüleyecek. Hemen MiSide indir ve anime kızının korku dolu yanını keşfet.

Kemal Tavus - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

MiSide, oyuncuları karanlık ve sürükleyici bir anime dünyaya çeken bir psikolojik korku oyunudur. MiSide, farklı hikayesi ve çarpıcı atmosferiyle türün hayranlarına benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Geliştiricisi tarafından titizlikle tasarlanan bu yapım, gizem ve gerilimle dolu bir oyun arayanlar için mükemmel bir tercih.

Dışarıdan bakıldığı zaman tatlı ve renkli bir anime oyunu gibi gözüken MiSide, özünde bir korku oyunu. Sürekli ilgilenmemiz gereken bir anime kızı ile bir yerde baş başa kalıyoruz ve onunla ilgilenmeye başlıyoruz. Beraber zaman geçirdikten sonra ise bu anime kızının korkunç yönü ile karşılaşıyoruz.

MiSide’ın oynanışı, bulmaca çözme, keşif ve hayatta kalma mekaniklerini bir araya getiriyor. Oyunun dinamikleri, her adımda dikkatli olmayı gerektirirken, atmosferik ses tasarımı ve görsel detaylar oyuncuları daha da içine çekiyor. Oyuncular hem fiziksel hem de zihinsel olarak bu dünyada hayatta kalmaya çalışıyor.

MiSide İndir

Hemen MiSide indirin ve bu korkunç anime dünyası içerisinde hayatta kalmaya çalışın.

MiSide Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10

: Windows 7/8/10 İşlemci : Intel Core i5-2300 @ 2,80 GHz, AMD FX 8120 @ 3.1 GHz

: Intel Core i5-2300 @ 2,80 GHz, AMD FX 8120 @ 3.1 GHz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GT 630 / 650m, AMD Radeon HD6570 ya da eş değeri

: NVIDIA GT 630 / 650m, AMD Radeon HD6570 ya da eş değeri DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 2 GB kullanılabilir alan

: 2 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: 100% DirectX 9.0c uyumlu ses kartı