Stardoll ile modayı takip edebilir ve bunu bir eğlence haline getirebilirsiniz. Alışverişi, modayı ve yaratıcı olmayı seven herkes Stardoll’da.

Mehmet Karakaya - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bayanların ilgisini çekebilecek harika bir online oyun. Stardoll ile modayı takip ederken bunu bir eğlence haline getirebilirsiniz. Stardoll yaratıcı olmayı, alışverişi ve dekoru seven bayanların yeni gözdesi olacak. İnternet dünyasındaki moda adına kurulan en büyük grup ve online oyun olan Stardoll ile arkadaş çevrenizi de genişleteceksiniz.

Stardoll Özellikleri

Zengin içerik,

Birbirinden farklı kombinler,

Windows, Android ve iOS sürümler,

Eğlenceli oynanış,

Rengarenk grafikler,

Bu oyunda her şey sizinle alakalı, öncelik olarak kendinize bir karakter yaratın sonra dilediğinizce gezin tozun, alışverişe gidip mağazalardaki en yeni ürünleri deneyin satın alın, karakterinizi dilediğiniz gibi giydirin ve en şık görünüme siz sahip olun. Evinizi zevkinize göre dekore edip arkadaşlarınızı hayran bırakın, arkadaşlarınız ile sohbet edin gönlünüzce vakit geçirin burada bayanlar için her şey düşünülmüş.

Tamamen ücretsiz ve Türkçe bir yapım olan Stardoll’a çok kolay bir üyelik işleminin ardından katılmak mümkün. Öncelikle hayalinizdeki karakterinizi canlandırın ve onun dış görünümünü dilediğiniz şekilde ayarlayın. Karakterinizi diler istediğiniz bir görünüme sokabilir, dilerseniz de ayrıntılı karakter yaratma menüsü sayesinde kendinize benzeyen bir karakter ortaya çıkarabilirsiniz.

Ayrıntılı karakter yaratma sayfası konusunda çok iddialı olan Stardoll 60 milyar farklı karakter görünümünün ortaya çıkacağını oyunculara vaat ediyor. Saç modelleri, şık elbiseler, makyaj ve aksesuarlarınız ile kendinize has karakterinizi hemen oluşturabilirsiniz. Alışverişe çıkarak karakterinizi dilediğiniz gibi giydirebilir ve birçok farklı kıyafeti deneyerek içlerinden en beğendiğinizi alabilirsiniz. Ve bütün kıyafetler elbette son moda.

Stardoll İndir

Oyun içerisinde ünlü olabilme şansına da sahipsiniz. Oyunda ünlü olduğunuz taktirde şöhret basamaklarını teker teker aşacak oyundaki bilinen en ünlü yüz olabileceksiniz. Süperstar olarak adlandırılan karakterlerden birisi olabilirseniz oyundaki stardoll’ları kazanabilirsiniz. Böylece oyun içinde bulunan özel ve ünlü tasarımcılar tarafından tasarlanan kıyafetleri satın alabilir en şık siz olabilirsiniz. Ünlü olmanın en zor yanı ünlülerle beraber ünlü konuşmalarına katılmak ve sürekli olarak şık olmaya dikkat etmektir.

Dünya çapında 50 milyonu aşkın kullanıcısı yeni arkadaşlar edinebilecek ve düzenlenen binlerce partiden birine katılabileceksiniz. Moda konusunda fazlasıyla iddialı olan Stardoll ile binlerce üründen birini seçerek dekor yeteneğinizi sergileyin ve evinizi de bu şekilde dekore edin. Ücretsiz ve Türkçe dil desteğine sahip Stardoll’a hemen kayıt olabilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.