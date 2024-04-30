Hemen Mortal Kombat Komplete Edition indirin ve bu amansız dövüş oyununda rakiplerinizi vahşi bir şekilde yok edin!

Kemal Tavus - 12 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mortal Kombat serisi oyun dünyasının en ikonik serilerinden biridir. Geçmişten günümüze kadar uzanan bu köklü oyun serisinin 9. oyunu Mortal Kombat Komplete Edition ismiyle çıkış yaptı. Mortal Kombat 9 diye de bilinse de orijinal ismi Komplete Edition’dır.

Geniş kahraman havuzu, akıcı oynanışı ve hikayesiyle bizleri etkilemeyi başarmış olan Mortal Kombat Komplete Edition, serinin en iyi oyunlarından biri olmaya aday.

Neredeyse ikonik pek çok Mortal Kombat karakterinin bulunduğu bu oyunda pek çok yeni karakter de oyuna eklenmiştir. Kendi zevkinize ve oynayış tarzınıza göre bir karakter bulamamanız pek olası değil.

Mortal Kombat Komplete Edition İndir

Siz de hemen Mortal Kombat Komplete Edition indirin ve karşınıza çıkan herkesi katledin. Vahşet dozunun çok fazla olduğu bu oyunda tüm rakiplerinizi parçalara ayırarak öldürebilirsiniz.

Mortal Kombat Komplete Edition Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 32-bit: Windows Vista, Windows 7, Windows 8

: 32-bit: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 İşlemci : Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz | AMD Athlon X2, 2.8 GHz ya da daha iyisi

: Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz | AMD Athlon X2, 2.8 GHz ya da daha iyisi Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 8800 GTS | AMD Radeon 3850 ya da daha iyisi

: NVIDIA GeForce 8800 GTS | AMD Radeon 3850 ya da daha iyisi Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

: 10 GB kullanılabilir alan DirectX: 10