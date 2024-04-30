Mortal Kombat Komplete Edition
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 6
- DOSYA BOYUTU 9.77 GB
- Üretici NetherRealm Studios
-
Hemen Mortal Kombat Komplete Edition indirin ve bu amansız dövüş oyununda rakiplerinizi vahşi bir şekilde yok edin!
Mortal Kombat serisi oyun dünyasının en ikonik serilerinden biridir. Geçmişten günümüze kadar uzanan bu köklü oyun serisinin 9. oyunu Mortal Kombat Komplete Edition ismiyle çıkış yaptı. Mortal Kombat 9 diye de bilinse de orijinal ismi Komplete Edition’dır.
Geniş kahraman havuzu, akıcı oynanışı ve hikayesiyle bizleri etkilemeyi başarmış olan Mortal Kombat Komplete Edition, serinin en iyi oyunlarından biri olmaya aday.
Neredeyse ikonik pek çok Mortal Kombat karakterinin bulunduğu bu oyunda pek çok yeni karakter de oyuna eklenmiştir. Kendi zevkinize ve oynayış tarzınıza göre bir karakter bulamamanız pek olası değil.
Mortal Kombat Komplete Edition İndir
Siz de hemen Mortal Kombat Komplete Edition indirin ve karşınıza çıkan herkesi katledin. Vahşet dozunun çok fazla olduğu bu oyunda tüm rakiplerinizi parçalara ayırarak öldürebilirsiniz.
Mortal Kombat Komplete Edition Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 32-bit: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- İşlemci: Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz | AMD Athlon X2, 2.8 GHz ya da daha iyisi
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GTS | AMD Radeon 3850 ya da daha iyisi
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
- DirectX: 10
Geniş kahraman havuzu
Oldukça optimize
Akıcı ve hızlı oynanış
Oyunun hikayesi çok sıkıcı