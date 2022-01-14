PUBG MOBILE LITE APK indir ve oyna! Düşük sistem gereksinimleri, aynı PUBG oyunu deneyimi! PUBG Mobile Lite hile karşıtı sistemiyle adil oyun sunar.

Erkan Calp - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PUBG Mobile Lite indir diyerek, PUBG'nin düşük sistem gereksinimli Android telefonlar için hazırlanan özel sürümüne hemen giriş yapabilirsiniz. PUBG Mobile Lite indirmesi ve oynaması ücretsizdir! Unreal Engine 4 ile geliştirilen PUBG Mobile Lite APK Android oyunu, orijinal PUBG Mobile deneyimini en fazla 10 dakika süreli aksiyon yüklü arena modu maçlarına taşıyor. 1GB RAM'li Android telefonda bile PUBG Mobile Lite oynayabilirsiniz.

PUBG Mobile Lite APK, Android platformunda en çok indirilen online hayatta kalma, battle royale oyunu PUBG Mobile’ın hafifletilmiş sürümü. Yüksek sistem gereksinimi gerektiren PUBG Mobile’ın düşük donanımlı Android telefon kullanıcıları için tasarlanan özel sürümünün orijinal sürümden neredeyse hiçbir farkı bulunmuyor. PUBG Mobile’ı Android telefonunuz kaldırmıyorsa, Fornite’ı indirmek yerine Pubg Mobile Lite APK sürümü indirmeniz daha yerinde olacaktır.

PUBG Mobile Lite APK İndir

Tencent Games’in mobil platformda da indirme rekoru kıran online hayatta kalma oyunu PUBG Mobile, tüm Android telefonlarda en yüksek grafik ayarlarında oynanamıyor, kasılma, yavaşlama, donma sorunları yaşatıyordu. Bu sorunu aşmak adına Pubg Mobile Lite versiyonu geliştirilmiş ve şu anda dünya genelinde oynanabilir olmasa da Google Play’de indirmeye açık.

Unreal Engine 4 ile geliştirilen Pubg Mobile Lite sürüm özellikle az bellekli cihazlar için optimize edilmiş ve oyun deneyiminden hiç ödün vermiyorsunuz. Bunu sağlamak için bir kısıntıya gidilmiş; Haritalar biraz küçültülmüş. En fazla 60 oyuncuyu içine alan haritalarda mücadele ediyorsunuz. 2x2 km araziye dağılıp silah, araç, ekipman arayışına giriyorsunuz. Arazide tek başınıza ilerleyebildiğiniz gibi oyuncuları davet edip koordineli şekilde hareket edebiliyorsunuz. Unutmadan, etkili anti hile mekanizması mevcut; hilesiz oynamanın keyfini sürüyorsunuz.

PUBG Mobile, piyasaya sürülmesiyle birlikte mobil platformlarda oynanabilecek en kaliteli oyunlardan biri haline gelmesi sebebiyle birçok oyuncunun ulaşamayacağı bir noktaya oturmuştu. Bunu gidermek için harekete geçen yapımcılar Tencent Games ve PUBG Corp, hazırladıkları daha düşük özellikli PUBG Mobile Lite ile birlikte bütün mobil oyunculara PUBG deneyimi yaşatmak istediklerini dile getirdiler.

Kota dostu olmasının yanı sıra daha az batarya tüketen PUBG Mobile Lite, bir takım eksiklikler de içeriyor. Normal versiyonla karşılaştırınca 100 kişi yerine 60 kişiyle oynanan oyunda, 8x8 boyutundaki haritalar yerine 2x2 boyutunda haritalara yer veriliyor. Yine yeni versiyonun ses kalitesinin normal sürüme göre çok daha düşük olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Tüm bu eksikliklerine rağmen PUBG Lite, beklendiği gibi normal versiyondaki deneyimi birebir yansıtmayı başarıyor. Benzer silahlar ve çeşitlilikle birlikte gerçekten PUBG oynadığınızı hissetmenize yol açan PUBG Mobile Lite, son zamanlarda mağazalara çıkan en başarılı mobil oyunlardan bir tanesi olarak gün yüzüne çıkıyor.

PUBG Mobile Lite APK son sürüm özellikleri:

PUBG Mobile Lite - 60 oyuncu, zengin kaynaklarla dolu 2km x 2km büyüklüğünde bir adaya atlayarak sürekli daralan savaş alanında kozlarını paylaşıyor. Savaşta size yardımcı olacak silahları, araçları ve malzemeleri toplayın. İnişe hazırlanın ve hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapın! PUBG Mobile Lite Türkçe oynanabilir!

Adil oyun ortamı - Gelişmiş hile karşıtı sistem sayesinde, tüm PUBG MOBILE LITE oyuncuları adil bir oyun deneyiminin tadını çıkarabilir.

Arena - Ambar: Heyecan dolu maçlar için sonsuz canlanma hakkıyla aksiyon dolu 4'e 4 savaş!

Arkadaşlarla takım kurun - Yerel takım kurma, oda kartları ve klan modları sayesinde istediğiniz zaman ve istediğin yerde arkadaşlarınızla oynamak daha kolay.

HD grafikler ve ses - Geniş ve yüksek çözünürlüklü haritalarda, mükemmel Unreal Engine 4 sayesinde gerçekçi ve sürükleyici bir deneyim. Yüksek çözünürlüklü sesler ve 3D efektler sayesinde savaş deneyimine hiç olmadığı kadar yakınlaşacaksınız.

Takım çalışması - Arkadaşlarınızı PUBG Mobile Lite oynamaya davet edin ve sesli sohbeti kullanarak zafer kazanacak stratejiyi kurun. Pusu kurarak düşmanlarınızı gafil avlayın. Savaşın en sıcak anlarında takım arkadaşlarınızı kurtarın ve klanınızı zafere taşımak için savaşın.

Resmi güncellemeler - Topluluk sayfalarını takip ederek tüm yeniliklerden haberdar olun.

PUBG Mobile Lite 0.20 Kasım Güncellemesi Yenilikleri

PUBG Mobile Lite son sürüm 0.22.0 ancak önemli yenilikler 0.20.0 güncellemesi ile geldi. PUBG Mobile Lite 0.20.0 Kasım Güncellemesi: Kış Festivali ile gelen yenilikler arasında;

Varenga Kar Savaşı: Varenga'ya ilk kar düştü ve birçok kış oyunu sizi bekliyor.

Snowboard: Yeni oyun! Karlı bir dağın tepesine çıkın ve inişte hız sınırlarını zorlayın.

Kış Festivali Özel: Donmuş yumurta! Yere fırlatın ve buzdan heykel duvarı oluşturun.

Kış Şatosu: Ekipmanlarınızı kuşanın ve yeni bir maceraya atılın.

Çok Amaçlı İşaretler: İşaretlerle savaşta takım arkadaşlarınızla iletişim kurun.

PUBG Mobile Lite İndir iOS

PUBG Mobile Lite, PUBG Mobile oyunundan daha akıcı oynanış sunduğundan Android kullanıcılarının yanı sıra iOS kullanıcıları da PUBG Mobile Lite indir araması yapıyor. PUBG Mobile Lite indir iOS, PUBG Mobile Lite iOS'a nasıl indirilir? vb. aramalar mevcut. PUBG Mobile Lite resmi sitesinde sıkça sorulanlar sorular bölümünde PUBG Mobile Lite iOS sürümü var mı? sorusunun olumsuz yanıtlandığını görüyoruz. Şu an için değil olarak yayınlanması, ileride PUBG Mobile Lite'ın iOS'a gelebileceği ihtimalini doğuruyor. PUBG Mobile Lite şu anda sadece Android telefonlarda indirilip oynanabiliyor.