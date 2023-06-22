Recuva kullanımı çok kolay ücretsiz veri kurtarma programıdır. Recuva ile silinen dosyaları geri getirmek zahmetsizdir.

Can Erdil Şentürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Recuva, bilgisayarınızda silinen dosyaları geri getirme konusunda kullanıcıların en büyük yardımcıları arasında yer alan ücretsiz bir dosya kurtarma programıdır. Daha iyi ve kamsaplı alternatifi için EaseUS Data Recovery programını hemen deneyebilirsiniz.

17 yıldır yayında olan EaseUS Data Recovery Wizard, Recuva'nın yapabildiği tüm işlevleri tam anlamıyla yerine getiriyor. Bunun yanı sıra Recuva'nın yapamadığı pek çok farklı detayı da kullanıcılarına sunuyor. Çok daha yeni ve modern bir uygulama olmasından mütevellit, kullanışlı özellikler barındırıyor. Recuva'ya alternatif olarak önermemizin başlıca sebebi ise dosyaları kolayca bulabiliyor oluşunuz. EaseUS arayüzünde dosyaların konumları direkt olarak karşınızda duruyor ve kolayca hangi dosyanın içerisinde yer alan dosyaları bulmak istediğinizi görebiliyorsunuz.

Ayrıca harici disklerden silinen dosyaları geri getirme şansını da barındırıyor. Bu sebeple sadece bilgisayarınızda değil; HDD, USB Bellek gibi cihazlar içinde de arama yapabiliyorsunuz. EaseUS, dökümanlar, fotoğraflar, müzikler ve e-mailler gibi çok çeşitli dosyayı kurtarabiliyor. Toplamda kurtarabildiği dosya çeşidi ise 100 civarında. Haliyle birçok farklı özellik sunması ve her şeyi tek bir çatı altında toplaması ile Recuva'nın önüne geçiyor. Denemek için hemen bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

Recuva İndir

Oldukça basit bir kurulum adımının ardından kullanmaya başlayabileceğiniz program üzerinde yer alan sihirbaz yardımıyla, bilgisayarınızdan silinen dosyalar için tarama gerçekleştirebilirsiniz.

İsteyerek veya yanlışlıkla bilgisayarınızdan silmiş olduğunuz dosyaları geri getirmek için kullanabileceğiniz başarılı yazılımlara arasında yer alan Recuva ile bilgisayarınızdan silinen resimler, sesler, dökümanlar, videolar, sıkıştırılmış dosyalar ve e-postalar için tarama yapabilirsiniz. Tarama sonucunda sizin için kurtarabileceğiniz veya bir diğer deyişle geri dönüştürebileceğiniz dosyalar listelenecektir. Bu sayede istediğiniz dosyaları hızlıca geri dönüştürme şansına sahip olabilirsiniz.

Silinen dosyaları geri getirmek için kullanıcılarına farklı iki tarama modu sunan program ile silinen dosyalar için kısa süren temel bir tarama yapabileceğiniz gibi daha uzun süren derin taramalar da gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kurtarmak istediğiniz dosyalara temel tarama sonucunda ulaşamadıysanız, derin arama seçeneği büyük bir ihtimalle aradığınız dosyalara ulaşmanıza olanak sağlayacaktır.

Bilgisayarınızda yer alan dahili diskler üzerinde tarama yapabileceğiniz gibi, bilgisayarınıza bağlayacağınız harici diskler üzerinde de tarama yapma şansını sizlere sunan Recuva ile harici diskleriniz veya SD kartlarınız üzerinden silinen verileri de kurtarabilirsiniz.

Tarama işlemi sonunda; kurtarılabilecek dosyaların yer aldığı pencerede herhangi bir resim dosyasını seçmeniz durumunda, bu resim dosyasının küçük önizlemesini görüntüleyebilir ve böylece geri getirmek istediğiniz dosyalara çok daha kolay bir şekilde karar verebilirsiniz.

Sonuç olarak bilgisayardan silinen dosyaları geri getirmek için bir programa ihtiyacınız varsa, Recuva mutlaka denemeniz gereken ilk yazılımlardan biri olmalı.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.

Recuva Kullanımı

Recuva, silinen dosyaları geri getirmek, verileri kurtarmak için sıradan kurtarma ve derin tarama olmak üzere iki tarama gerçekleştirir. İlk tarama bilgisayarınızı analiz eder ve Recuva'nın kurtarmaya çalışabileceği dosyaları arar. İkinci tarama daha sonra başarılı kurtarma ihtimalini hesaplamak için bu dosyaları analiz eder. İlk taramayı devam ederken durdurursanız Recuva dosyalar hakkında herhangi bir bilgi göstermez. İkinci taramayı devam ederken durdurursanız, Recuva'nın bulduğu dosyaları görüntüleyebilirsiniz ancak durum bilgi tam taramanın sağlayacağı kadar doğru olmaz. Şimdi kurtarma işlemlerine bakalım;

Sıradan kurtarma işlemi: Bir dosyayı ilk kez sildiğinizde Windows dosyayı yeniden kullanana dek Ana Dosya Tablosu girişinin üzerine yazmaz. Recuva, silinmiş olarak işaretlenen dosyalar için Ana Dosya Tablosu'nu tarar. Silinen dosyalar için Ana Dosya Tablosu girişleri hala tamamlanıyor olduğundan (dosyanın ne zaman silindiği, ne kadar büyük olduğu ve sabit sürücüde nerede bulunduğu dahil) Recuva size birçok dosyanın kapsamlı bir listesini verebilir ve dosyaları kurtarmanıza yardımcı olabilir. Ancak Windows yeni dosyalar oluşturma gereği duyduğunda, bu Ana Dosya Tablosu girişlerinin yanı sıra yeni dosyaların gerçekte bulunduğu sabit sürücüdeki alanı yeniden kullanır ve üzerine yazar. Bu, bilgisayarınızı kullanmayı bırakıp Recuva'yı ne kadar hızlı çalıştırırsanız dosyalarınızı kurtarma şansınızın o kadar yüksek olduğu anlamına gelir. Derin tarama işlemi: Derin tarama işlemi dosyaları ve sürücünün içeriğini aramak için Ana Dosya Tablosu'nu kullanır. Recuva, bir dosyanın çalıştığını belirten dosya başlıklarını bulmak için sürücünün her kümesini (blogunu) arar. Bu başlıklar Recuva'ya dosya adını ve türünü (örn; JPG veya DOC dosyası olduğunu) söyleyebilir. Sonuç olarak derin tarama uzun zaman alır. Binlerce dosya türü vardır ve Recuva en önemlilerini belirleyebilir. Derin Tarama özellikle aşağıdaki dosya türlerini kurtarma özelliğine sahiptir:

Görseller: BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF

Microsoft Office 2007: DOCX, XLSX, PPTX

Microsoft Office (2007 öncesi): DOC, XLS, PPT, VSD

OpenOffice: ODT, ODP, ODS, ODG, ODF

Ses: MP3, MP2, MP1, AIF, WMA, OGG, WAV, AAC, M4A

Video: MOV, MPG, MP4, 3GP, FLV, WMV, AVI

Arşivler: RAR, ZIP, CAB

Diğer dosya türleri: PDF, RTF, VXD, URL

Dosya sürücüde parçalarına ayrılmamışsa, Recuva bir araya getiremez ve disk birleştirme kurtarma işlemine ters etki eder.

Recuva ile Silinen Dosyaları Geri Getirme

Recuva'yı başlattığınızda varsayılan olarak Recuva Wizard başlatılır ve dosya kurtarma işlemi boyunca size rehberlik eder. Dolayısıyla tek yapmanız gereken bu adımlardan geçmek ve arkanıza yaslanmaktır.

İlk ekranda devam etmek için İleri (Next) butonuna tıklamanız yeterlidir.

Sihirbaz, ikinci aşamada tüm dosyaları mı kurtarmak istiyorsunuz yoksa belirli bir dosya türünü mü kurtarmak istiyorsunuz? belirtmenizi ister. Dosya kategorilerinden her biri yalnızca aşağıdaki uzantıları kullanan dosyaları görüntüler:

Tüm Dosyalar: Bu, dosya türünden bağımsız olarak dosya tarama sonuçlarında tüm dosyaları arar. Resimler: Bu, JPG, PNG, RAW, GIF, JPEG, BMP ve TIF dosyalarını arar. Müzik: Bu, MP3, WMA, OGG, WAV, AAC, M4A, FLAC, AIF, AIFF, AIFC, AIFR, MIDI, MID, RMI ve MP2 dosyalarını arar. Belgeler: Bu, DOC, XLS, PPT, ODT, ODS, PDF, DOCX, XLSX, PPTX ve ODC dosyalarını arar. Video: Bu, AVI, MOV, MPG, MP4, FLV, WMV, MPG, MPEG, MPE, MPV, M1V, M4V, IFV VE QT dosyalarını gösterir. Sıkıştırılmış: Bu, ZIP, RAR, 7Z, ACE, ARJ ve CAB dosyalarını gösterir. E-postalar: Bu, EML ve PST dosyalarını gösterir.

Not: Bu uzantılardan birine sahip olmayan bir dosyayı kurtarmanız gerekiyorsa, Tüm Dosyalar seçeneğini seçmelisiniz.