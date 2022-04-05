UndeleteMyFiles sade arayüzü ile silinmiş dosyaları geri getirme konusunda size hızlı ve kolay bir çözüm sunan ücretsiz bir dosya kurtarma aracı.

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UndeleteMyFiles ile yanlışlık sildiğiniz dosyaları (harddisk, usb bellek, flash disk vb. aygıtlardan) geri getirebilirsiniz. UndeleteMyFiles silinmiş medyalarınızdan veya dijital aygıtlarınızdan dosya kurtarmanın en hızlı ve en kolay yollarından biri. Sadece iki adımla sisteminizden silinmiş dosyaları geri getirip, düzelten ve kullanılacak hale getiren bu ücretsiz program basit arayüzü ile kolay bir kullanıma sahip.

Windows kullanıcılarına sunulan ve geniş bir kitle tarafından kullanılmaya devam edilen UndeleteMyFiles ile yanlışlıkla silinen tüm dosyaları geri getirebilirsiniz. Ücretsiz yapısı ile birlikte beğenileri toplamaya devam eden uygulama, en hızlı ve kolay bir şekilde dosyaları kurtarıyor. Basit bir arayüze sahip olan uygulama sayesinde kullanıcılar, silinen dosyaları getri getirip kullanmaya başlayabiliyorlar.

UndeleteMyFiles Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Basir arayüz,

Sade tasarım,

Hızlı ve pratik,

İngilizce,

Windows sürüm,

Kullanışlı yapı,

İşlevsel pek çok özellik,

Sabit diskinizi ve taşınabilir sürücünüzü taramak için farklı yöntemler sunan UndeleteMyFiles dosya türlerine ve belirlediğiniz boyuta göre arama yapabilme özelliğine sahip. Bu yöntemlerle ismini hatırlamadığınız dosyalara bile kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Kullanıcılar hızlı bir şekilde işlem yapacak, harddisk, flash bellek gibi depolama alanlarını tarayabilecekler. KUllanışlı yapısı ile her kesimden kullanıcıya hitap eden uygulama, indirilmeye devam ediliyor.

Program ayrıca MS Outlook Express, MS Outlook gibi e-posta istemcileri ile de uyumlu çalışarak önceden sildiğiniz e-postalara ulaşmanıza imkan sağlıyor. Basit kullanımı sayesinde geniş kitleler tarafından kullanılabilen başarılı uygulama ücretsiz yapısı ile de yüzleri güldürüyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde diledikleri dosyalara erişebilir, ücretsiz olarak kurtarabilirler. İngilizce dil desteğine sahip olan uygulama, sayısız güncelleme alarak bugüne kadar gelmeyi başardı.

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Windows platformu kullanıcılarına sunulan UndeleteMyFiles hızlı yapısı ile birlikte kullanıcılara hızlı bir şekilde dosya kurtarma fırsatı sunuyor. Oldukça sade bir tasarıma sahip olan yapım, sadece bir kaç adım sayesinde silinen dosyaları kurtarıyor. Kullanıcılar uygulama ile silinen müzik, video, döküman ve daha fazla içeriği kurtarabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamayı hemen ücretsiz olarak indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.