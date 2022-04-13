Restorer Ultimate piyasadaki en başarılı dosya kurtarma programlarından biridir.

Can Erdil Şentürk - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Restorer Ultimate piyasadaki en etkili ve kullanışlı dosya kurtarma yazılımlarından biridir. Program kullanıcılara kayıp dosyaları arama, bulma ve geri dönüştürme imkanı vermektedir.

Sihirbaz tabanlı kolay bir arayüze sahip program detaylı dosya arama seçeneklerine sahiptir. Eğer kayıp dosyalarınızı geri getirmek için sağlıklı bir program arıyorsanız Restorer Ultimate size yardımcı olacaktır. Eğer harddiskinizde dosya sildiyseniz ya da dosya kaybı yaşadıysanız aradığınız uygulama Restorer Ultimate demektdir. Veri ya da dosya kurtarma yazılımı olarak ifade edilen başarılı uygulama, hem Windows hem de Mac işletim sistemine sahip bilgisayarlarda başarılı bir şekilde çalışan ve dosyaları kurtarmayı sağlayan yazılım, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Restorer Ultimate Özellikleri

Programın detaylı özellikleri şu şekilde:

Dosya kurtarma sihirbazı sayesinde kullanışlı ve basit arayüz

Grafiksel dosya yapısı sunumu

Kurtarma ihtimallerini görebilmek için önizleme özelliği

FAT/FAT16/FAT32/exFAT/NTFS/NTFSS dosya sistemleri desteği

Hasarlı sabit disk bölümlerinden, formatlanmış sabit disklerden, virüs saldırısından etkilenmiş ya da elektrik kesintilerinden zarar görmüş sabit disklerden veri kurtarabilme

Kurtarılan dosyaların kopyalanacağı birimi seçme imkanı

Yerel ve uzun karakterler içeren dosyaları tanımlama

Dosya konumu, uzantı, yaratma - düzenleme - erişim zamanlarına göre dosyaları sıralama

Dosya adı, tarihi, dosya boyutu aralığı gibi öğelere göre detaylı arama yapabilme

Dosya önizleme modu sayesinde kurtarma ihtimallerini önceden tahmin edebilme

İmaj dosyası yaratma ve yükleme

Arama sonuçlarını kaydetme ve görüntülemek için yükleme

Ücretsiz,

Windows ve Mac sürümler,

İngilizce dil seçeneği,

Sade tasarım,

Restorer Ultimate İndir

Windows ve Mac platformlarında ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edilen Restorer Ultimate, sade tasarımı ile kullanıcılara basit bir deneyim sunuyor. Silinen ya da hasara uğrayan dosyaları başarılı bir şekilde kurtarmaya yarayan uygulama, İngilizce dil yapısı ile kullanılabiliyor. Arama sonuçlarını kaydetme ve görüntüleme ile kurtarılan dosyalara da karar verme fırsatı veren yazılım, dosya önizleme modu sayesinde kurtarma ihtimallerini de önceden tahmin edebiliyor.

Not: Programın demo sürümünde maksimum 128 KB boyuta sahip dosyalar kurtarılabilmektedir.