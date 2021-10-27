Rope Hero 3 APK Android oyunda bir süper kahramanın yerine geçiyorsunuz.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Rope Hero 3 APK, popüler süper kahraman oyunu serisinin sonuncusu. Büyük bir açık dünyada hayatta kalmalı ve tüm düşmanları yenmelisiniz.

İpi olan bir adam tüm şehre gerçek kahraman olduğunu kanıtlamak zorunda. Kahramanınız çok sayıda görev, yan görev ve bir dizi şiddetli düşman içeren yeni yerler bekliyor. Düşmanlar şehrin sokaklarında yürüyenler arasında sizi bekliyor. Şehrin sakinleri arasında suçluları tespit edin ve onları herhangi bir şekilde yok edin.

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Bu tehlikeli şehri keşfedin, kendinize görevler bulun. Mini harita metropolde ne olduğunu anlamanıza yardımcı olacak. Ücretsiz kaynaklar bulun ve günlük ödülleri toplayın.

Şehrin herhangi bir yerinde tehlikeli çatışmalar başlayabilir. Ateşten kaçmalı ve karşılık vermelisiniz. Çeşitli araçları çalın. Çalarken dikkatli olun, bir kurşuna gidebilirsiniz. Tehlikeli görevlere girin. Rakip çeteleri yok edin. Kötü polislerden saklanın. Yeterli silahınız yoksa silahlarla ilgili görevleri tamamlayabilir ve gerekli silahları alabilirsiniz. Şehirde her zaman bir silah deposu bulabilir ve silah, mühimmat, zırh satın alabilirsiniz. Mini harita silah depolarını bulmanıza yardımcı olacak. Oyunun geniş bir cephaneliği var, farklı mağazaları keşfedin. Her oyun mağazasının kendine özgü silah seti (tabancalar, bıçaklar, makineli tüfekler, bazukalar, çeşitli patlayıcılar ve çok daha fazlası) var. Kahramanınızın süper bir silahı var; sınırsız ip. Bununla düşmanları ve arabaları çekebilirsiniz. Binaların çatılarında hareket edebilirsiniz.

Oyunda çok sayıda araç var; kamyonlar, spor arabalar, sıradan şehir arabaları. Oyun dünyasında bisiklet bulacaksınız, rahat hareket etmek için uygundur. Arazi motosikleti çok manevra kabiliyetine sahiptir, her yere gider. Spor bisikleti güçlü bir alettir, şimşek kadar hızlı olmanızı sağlar. Ancak yoldan uçmamaya veya trafik ışıklarına ve diğer kentsel nesnelere çarpmamaya dikkat edin. Eski SUV yolda çok güçlü ve kararlıdır. Tank ile askeri üsse girin. Helikopter ile askeri üsse saldırı yaparak ele geçirebilirsiniz.