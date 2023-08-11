Yıkık dökük bir bölgede köyünüzü tekrardan ayağa kaldırdığınız Sengoku Dynasty, hem el becerisi, hem de ciddi bir savaş gücü gerektiriyor.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir açık dünya şehir kurma oyunu olan Sengoku Dynasty, hayatta kalma ve inşa yeteneklerinizi bir arada tutuyor. Japonya'da geçen Sengoku Dynasty'de, köyler kurup onları yönetmelisiniz. Tek oyunculu ve çok oyunculu modlarda oynayabileceğiniz bu oyun, eşsiz karakterler ve etkileşime girebileceğiniz birçok nesneler bulunduruyor.

Unreal Engine 5 ile geliştirilen Sengoku Dynasty, grafiksel anlamda oyuncuya keyif veriyor diyebiliriz. 10 Ağustos tarihinde oyuncularla buluşan bu oyun, ormanlar, dağlar, kiraz bahçeleri, kaplıcalar ve daha tahmin edebileceğiniz birçok şeyi içerisinde bulunduruyor.

Sengoku Dynasty İndir

Sıfırdan başlayıp köyünüzü adeta bir şehre kadar geliştireceğiniz Sengoku Dynasty indirin ve topluluğunuzu büyütmeye devam edin. Bu şehir kurma oyununu, İster tek başınıza isterseniz de eşli modda oynayabiliyorsunuz.

Neredeyse kıtlığın geldiği Feodal Japonya'da, yaşamınızı devam ettirebilmek için kaynak toplamanız gerekiyor. Tabii sadece bununla kalmayıp, topladığınız şeyleri üretimde kullanmanız, avlanmanız ve yapı inşa edip tarım yapmanız gerekiyor.

Araçlar, silahlar, yemekler ve hatta ilaçlar üreteceğiniz bu oyunda, kısa zamanda ciddi bir yol katetmek zorundasınız. Neden mi? Sengoku Dynasty'de sadece inşa etmekle kalmayıp, aynı zamanda da savaşmanız gerekmektedir. Zorlu düşmanlarınızla savaşmak için, silahlar üretin ve envanterinizi genişletin.

Sengoku Dynasty Sistem Gereksinimleri