Skibidi War - Toilets Attack APK, Ölümcül Skibidi tuvaletlerine karşı mücadele verdiğimiz bir oyundur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Skibidi War - Toilets Attack APK, Skibidi tuvaletleri ile kamera kafalıların savaşını ayrı bir boyuta taşıyor. Oldukça adrenalin ve heyecan taşıyan bu oyunda, yanınıza yaklaşmaya çalışan ölümcül tuvaletleri püskürtmeye çalışıyorsunuz.

Skibidi War - Toilets Attack APK'nın bir diğer oyununda kamera kafalı adamlara karşı mücadele veriyorduk. Bu oyunda ise işlerin değiştiği aşikar. Artık kamera kafalı olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Karakterimizi ekranda bulunan joystick ile kontrol ediyoruz ve ölümcül tuvaletlerin bize gelmesini bekliyoruz. Tuvaletler bize yaklaşırken onları elimizdeki silahla etkisiz hale getirmeliyiz. Aksi takdirde, etrafınızı sarıp size saldırmaya başlıyorlar.

Skibidi War - Toilets Attack APK İndir

Skibidi War - Toilets Attack APK'a 100 can ile başlıyoruz. Henüz 1. seviyede elimizde standart bir silah bulunuyor. Seviye aldıkça hem karakterinizi, hem de silahınızı yükseltebiliyorsunuz. Silahınızı yükseltmek size büyük bir artı sağlıyor ve size saldıran tuvaletleri daha hızlı etkisiz hale getirebiliyorsunuz.

Topladığınız paralarla, oyunun mağazasından karakterinizi güçlendirebiliyorsunuz. Yeni haritalara ulaşmak için de, oyun içi satın alma yapmanız gerekiyor. Bu satın alma içerisinde; yeni haritalar, silah paketleri ve karakterler bulunuyor. Aynı zamanda, oyundaki reklamları kapatmak için de, oyun içi satın alım yapmak zorundasınız.

Her bir saldırgan tuvalet 20 hasar vuruyor. Dediğimiz gibi, oyuna başlarken 100 can ile başlıyorsunuz ve bu hasarı iyi kordine etmelisiniz. Oyundaki silahlara gelecek olursak; elinizde bulunan silahta 30 adet mermi bulunuyor. Merminiz azaldığında hızlıca şarjörünüzü değiştirmelisiniz. Aksi takdirde, tekrar tekrar dediğimiz gibi; ölümcül tuvaletlerin gazabına uğrayabilirsiniz. Ücretsiz olarak Skibidi War - Toilets Attack APK'yı indirin ve Ölümcül Skibidi tuvaletlerine karşı mücadelenizi verin.