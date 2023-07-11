Skibydy Craftsman Survivor, kameralı kötü adamlara yakalanmadan etraftaki nesneleri toplamaya çalıştığımız bir oyundur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Skibydy Craftsman Survivor, bir yandan etraftaki nesneleri toplamaya çalışırken, bir yandan ise sizi avlamaya çalışan kameralı kötü adamlardan kaçış oyunudur.

Skibydy Craftsman Survivor'da, sizi öncelikle bir tuvalet topluluğunun içinde başlatıyor. Bu tuvaletler ile birlikte, etraftaki nesneleri ortada bulunan yere bırakmaya çalışıyorsunuz. Yalnız bunu yaparken arkanızdan gelen adama dikkat etmelisiniz. Kontrol için ekranda bulunan Joystick'i kullanın ve işbirlikçilerinizle beraber Kameralı tuvalet canavarına yakalanmadan görevleri tamamlayın.

Skibydy Craftsman Survivor İndir

Skibydy Craftsman Survivor oynarken, birçok reklama maruz kalabilirsiniz. Oyunu açarken, herhangi bir seviyeye başlarken, öldüğünüzde ve birçok yerde reklamla karşılaşacaksınız. Bunlar biraz can sıksa dahi, Oyunun yapısına gelecek olursak; yaklaşık 10 adet oyuncuyla birlikte, etraftaki nesneleri toplayıp ortada bulunan toplanma yerine bırakmaya çalıştığımızı söylemiştik.

Henüz daha İlk seviyelerde 13 adet nesneyi, ortada bulunan yere bıraktığımızda seviyeyi tamamlamış oluyoruz. lakin, her seviye neredeyse birbiriyle aynı geçiyor. Seviyelerde, topladığımız Nesne ve Kameralı adam fazlalığı dışında herhangi bir önemli değişiklik olmuyor.

Grafiksel anlamda tahmin edebileceğiniz üzere eksik olan Skibydy Craftsman Survivor, her ne kadar basit bir yapıyla karşımıza çıksa da, heyecan anlamında kötü olduğunu söyleyemeyiz. Evet, siz de bu heyecanı yaşamak için Skibydy Craftsman Survivor'ı indirin ve kameralı kötü adamlardan kaçıp görevleri tamamlayın.