Spider Stickman APK, çöp örümcek adam karakteriyle çöp adamlarla savaştığınız bir mobil dövüş oyunu. Spider Stickman Fighting APK ile sınırsız eğlence!

Erkan Calp - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Spider Stickman APK uzun adıyla Spider Stickman Fighting Supreme Warriors APK, Çöp Örümcek Adam oyunu. Gerçekçi fizik ve sert oynanışa sahip eğlenceli ve bağımlılık yapan beat’em’up oyunu olan Spider Stickman’de basit kontrollerle harika hareketler yaparak rakiplerinizi alt etmeye çalışıyorsunuz. Çöp Örümcek Adam oyunu Spider Stickman ücretsiz oynanabilir!

Spider Stickman APK İndir

Spider Stickman Fighting APK, çöp adam savaşçılarının yer aldığı eğlenceli ve çılgın bir dövüş oyunu. Çöp adam dövüş oyunu mu arıyorsunuz? Örümcek çöp adam oyunları hayranı mısınız? Bu çöp adam dövüş oyununda sıkı dövüşün ve en iyi çöp adam olun!

İnanılmaz üstün çöp adam savaşçıları iki oyunculu örümcek çöp adam oyunlarında savaşıyor.

İnternetsiz Örümcek Çöp Adam Savaşı oyununda çöp adam savaşçılar tuzaklarla dolu savaş alanlarında inanılmaz bir düelloya giriyor.

Çöp adam kahramanınızı seçin ve harika oyun alanlarından birinde savaşın. Gölge çöp adam, kötü çöp adam, demir çöp adam, örümcek çöp adam ve daha onlarca karakter…

Silahlarınızı, kalkanlarınızı ve yardımcı bonusları yükseltin. En iyi iki oyunculu modda düşmanınızı ezin.

Üstün çöp adam dövüş savaşının şampiyonu olun.

Spider Stickman Fighting Supreme Warriors APK 2 oyunculu oyunlar özellikleri:

Seçilebilir çok sayıda çöp adam kahramanı görünümüne sahip çöp adam savaşçılar

Rahatlatıcı özel müziklere sahip iki kişilik oyun

Örümcek çöp adam 2 kişilik oyun modunda mücadele edebilir.

Daha fazla silah ve yeni çöp adam savaşçılarının olduğu bir dünyada üstün düellocu

Harika grafiklere sahip stickman oyunları

Spider stickman savaşçılar ve güçlendiriciler eklenir.

İki oyunculu stickman savaşçı dövüşü ve hayatta kalma modları ve haritalar

Çöp adam dövüş savaşında iki oyunculu oyun gibi multiplayer mod

Her gün bonus gold ve bonus video veren 2 oyunculu düello

Çöp örümcek adam oyunu tamamen ücretsizdir!

Gerçekçi çöp dövüş becerisine sahip çöp adamlar

2 boyutlu fizikler ve gerçekçi çöp adam dövüşü

Herkesin seveceği hardcore oynanışa sahip iki oyunculu stickman oyunları

Supreme Stickman Fightning APK 2 oyunculu oyunlar, gerçekçi fizik oynanışına sahiptir. Düellocu çöp adam savaşçılar farklı vücut parçaları ile saldırı gerçekleştirebilir ve çeşitli örümcek çöp adam kahraman silahlarını kullanabilir.

Ragdoll fizikli çöp adam oyunları

İki kişilik oyun düellocu çöp adam savaşçıları içerir.

Silahınızı, zırhınızı ve bonusları geliştirin.

Çöp adam kahramanınızı seçin ve fantastik oyun alanlarından birinde savaşın.

Çöp adam savaşçılarla hediyeler ve coin’ler kazanın.

İki oyunculu oyun modunda arkadaşlarınıza meydan okuyun.

Süper kahraman güçlendiricisi sağlık ve gücünü kullanın.

Her seviyede değişen oynanışa sahip dövüşler

İki oyunculu çöp adam oyununda sizi daha güçlü kılan ve diğerlerinden ayıran, efsane olmanızı sağlayan üstün düellocu silahlarını toplayın. Çöp adam efsanesi olmak ve harika ödüller kazanmak için diğer çöp adam savaşçılarına karşı mücadele edin.