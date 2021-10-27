Stickman Rope Hero 2 APK Android oyunda süper kahraman gibi hareket eden çöp adam karakteri kontrol ediyorsunuz.

Erkan Calp - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Stickman Rope Hero 2 APK Android oyunda süper kahraman olmuş bir çöpten adam karakterinin yerine geçiyorsunuz. Naxeex tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak oynanabilen açık dünya aksiyon oyunu serisi Rope Hero’nun çöp adam formatında hazırlanmış sürümü diyebilirim.

Stickman Rope Hero 2 APK İndir

Çöp adam oyunlarını seviyorsanız, bir Android oyunda grafiklerden ziyade oynanışa önem veriyorsanız, popüler seriyi oynamış olun olmayın Stickman Rope Hero 2’yi oynamalısınız. Rope Hero’nun çöp adam versiyonu Stickman Rope Hero 2 APK veya Google Play Store’dan Android telefonlara yüklenebiliyor. 100MB altı oyun, internet bağlantısı da gerektiriyor.

Stickman Rope Hero 2’de ne gibi değişiklikler var? Yeni bir harita eklenmiş, savaş sistemi üzerine yeniden çalışılmış, artık daha fazla silah, araba ve gizli sır var. Tehlikelerle dolu bir şehirde çöp adam ip kahramanının yeni maceralarını konu alan Rope Hero 2’de daha fazla kötü düşman karşınıza çıkıyor. Silahlar farklılaştırılmış. Daha fazla araba mevcut. Kısacası her şeyden daha fazlası… Her zamanki gibi kötü deneylerin bir ürünü olarak ortaya çıkıyorsunuz. Elinizdeki tüm patlayıcı cephanelikle düşmanlarınızı yok ediyorsunuz. Arabalar alın ve diğer çöp adamların üstünden geçin. Size görevler ve ödüller verecek dost kopyalar bulun.

Stickman Rope Hero 2 APK oyun indirin, çöp adam savaşına katılın!