Dünyadaki her şeyi yemeniz gereken Super Slime APK'da, sınırlı sürede en yüksek skoru yapın ve karşınıza çıkan düşmanları yenin.

Berkcan Aktürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Super Slime APK'da, dünyayı yemek zorundasınız. Evet, gerçekten dünyadaki her şeyi yiyerek büyümeye çalışmalısınız. Akıllı cihazlarınızda oynayabildiğiniz bu oyunda, Süper bir Slime olarak insanları, ağaçları, evleri, arabaları ve gördüğünüz her şeyi yiyin. Ne kadar büyük olursanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Çünkü oyunun sonundaki düşmanı yenmek için en son seviyeye ulaşmalı ve onunla eşdeğer olmalısınız.

Gündelik yaşantınızda istediğiniz her yerden keyif alarak oynayabilirsiniz. Bu tarz oyunlardan performans veya çeşitli mekanikler beklemek saçmalık olacağı için sadece eğlenmeye bakın ve dünyadaki her şeyi yok edin.

Ayrıca, oyun içerisinde yutma süresi bulunuyor ve bu süre içinde yutabildiğiniz kadar yutmanız isteniyor. Oyunculara sınırsız bir süre sunulmadığı için oyunu daha eğlenceli yapan kısmı da burası oluyor. Süre bitmeden yutabildiğiniz kadar yutun ve karşınıza çıkacak olan düşmana karşı hazırlıklı olun.

Super Slime - Black Hole Game APK İndir

BU oyunu internet hizmeti olmadan ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Uzun araba yolculuklarında, telefonunuzun çekmediği zamanalrda veya aklınıza ne zaman gelirse Super Slime - Black Hole Game APK'yı indirip oynayabilirsiniz.

Super Slime - Black Hole Game Oyun Özellikleri