Serinin ikinci oyunu olan Swamp Attack 2 APK'da, silahlarınızı geliştirin ve evinize yaklaşmaya çalışan yaratıkları yok edin.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bataklığın yanındaki evimizi savunduğumuz Swamp Attack 2 APK'da, bataklıktan çıkan yaratıkları öldürün ve evinizi savunun. Doğrudan eve doğru yol alan bu mutantlaşmış timsah sürüsü, sadece elinizde bulunan ateşli silahlarla ölmektedir. Elinizdeki tüm cephaneyi kullanarak yaratıkları yok edin ve onları özel mülkünüzden kovun.

Her türden düşmanla karşılaşacaksınız. Oyunun ilerleyen seviyelerinde öldürülmesi daha zor yaratıklarla karşılaşacağınızı unutmayın ve yeni silahlar edinin. Her seviyeden belli bir miktar para kazanacaksınız. Paralarınızı kullanarak yeni silahlar, bombalar ve çeşitli ölümcül eşyaları edinin.

Swamp Attack 2 APK İndir

Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz serinin ikinci oyunu, yeni seviyeleri ve çeşitli zorlukları içerisinde barındırıyor. Her bir seviyede daha da zorlaşan bu yapı, oyunu hem sürdürülebilir yapıyor hem de oyuncular belirli seviyelerden sonra sıkılmıyor.

Oyundaki bazı silahlar küçük ve hızlı canavarlar için etkiliyken, bazıları ise büyük canavarlarda etkilidir. Tüm bu özellikleri göz önüne alarak, seviyelerdeki canavar yapısına göre silahlarınızı seçebilirsiniz. Siz de evinizi bu mutant yaratıklardan korumak istiyorsanız, Swamp Attack 2 APK indirin ve zorlaşan seviyeleri geçmek için çabalayın.

Swamp Attack 2 APK Özellikleri