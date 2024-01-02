Swamp Attack APK, yaratıklara karşı evinizi savunduğunuz bir aksiyon-nişancı oyunudur.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

300'ün üzerinde seviye bulunan Swamp Attack APK'da, çıldırmış hayvanların saldırısına karşı evinizi savunun ve yeni silahları cephanenize ekleyin. Evet, akıllı cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon-nişancı oyunu olan Swamp Attack, yaratıklarla sizi baş başa bırakıyor. Saldırıları savuşturmak istiyorsanız ekrandaki düşmanlara dokunun ve sınırlı sayıdaki mermilerinizle yaratıkları öldürün.

Güçlü pompalı silahlar, taramalılar, bombalar ve aklınıza gelebilecek tüm ölümcül aleti içerisinde barındıran Swamp Attack APK'da, yeni bir seviyeye başlamadan önce silahlarınızı yükselterek, düşmanlarınıza daha fazla hasar vurabilirsiniz.

Swamp Attack APK İndir

Oyunu oynamak aslında çok basittir. Oyunun temeli aslında silahları geliştirmek ve seviyelere ayak uydurmakla alakalıdır. Bunun için silahlarınızı her daim güncel tutmalısınız. Ateş etmek için ekrana dokunun, patlayıcılarınızı sürükleyip canavarların üstüne bırakın ve eylem sırasında silahlarınız arasında geçiş yapın. Swamp Attack APK'nın Tüm mekanikleri bundan ibarettir.

Kontrolleri oldukça basit ve anlaşılır olduğu için her seviyedeki kullanıcı rahatlıkla bu oyunu oynayabilir. Toplamda 8 bölüm, 300'den fazla da seviye bulunan bu oyunda, en son seviyeye gelmek için yaratıklara karşı üstünlük kurun. Swamp Attack APK'yı indirerek, siz de ölümcül silahlarınızı geliştirebilir ve yaratıkları evinize yaklaşmadan öldürebilirsiniz.

Swamp Attack Android Özellikleri