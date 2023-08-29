Mobil cihazlarınızda savaş keyfi yaşayacağınız Tank Arena Steel Battle'da, arkadaşlarınızla birlikte eşsiz tank savaşları yapabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 56 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ölümcül tanklarınızla beraber 3'e 3 tank savaşları yapabildiğiniz Tank Arena Steel Battle'da, takımızını seçin ve metal robotlarla mücadeleye hazır olun. Çeşitli modlarıyla oyunculara birçok seçenek sunan bu savaş oyunu, 1'e 1 ve 3'e 3 savaş arenası modu, 4'e 4 ve 5'e 5 PvP tank savaş modu gibi çokça seçenek bulunuyor. Bunların yanında hikaye modu ve karşılıklı mod gibi, farklı türdeki modlarda da savaş verebilirsiniz.

2B simülasyon oyunu olan Tank Arena Steel Battle'da, takımınızı kurabilir ve arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Sadece savaşıp puanlar kazanmak değil, tank, silah, görünüm, top atışları gibi birçok özelleştirmeyi de uygulayabiliyorsunuz.

Tank Arena Steel Battle İndir

Her savaştan sonra tankınızı geliştirin ve bir sonraki savaşa hazırlıklı olun. Karşınıza gelebilecek farklı seviyedeki tanklara karşı önleminizi alın ve tank yeteneklerinizi geliştirin. Mekaniksel anlamda geliştirmişken, bir de görünüm açısından iyi bir tasarıma sahip olabilirsiniz. Yeni görünümlerin kilidini açın ve tankınıza eşsiz renklendirmeleri ekleyin.

Aksiyon ve adrenalin dolu bu oyunda, üst sıralara tırmanın ve tankınızı bir numara yapın. Takım savaşlarına girerek arkadaşlarınızla oynama şansı yakalayın ve birlikte Xp kazanın. Siz de Tank Arena Steel Battle indirerek, eşsiz tank savaşlarını deneyimleyebilirsiniz.