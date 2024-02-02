The Ghost APK, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir korku oyunudur. Uyandığınız hastanedeki olayları çözün, hayatta kalın ve kaçış yolları arayın!

Berkcan Aktürk - 58 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Beş oyuncuya kadar oynayabileceğiniz The Ghost APK, hikayesiyle birlikte oyunculara korku salıyor. Akıllı telefonlarınızda oynayabildiğiniz bu oyunda, tedavi gördüğünüz hastanede uyanıyorsunuz ve terk edildiğini fark ediyorsunuz. Yanınızda oynadığınız arkadaşınız haricinde tüm hastalar ve doktorlar bu gizemli hastaneyi terk etti. Bunu bulmak ve çözmek tamamen sizin elinizde.

Hastaneden kaçış yolunu bulmak için bazı bulmacaları çözün, odalara girin ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Toplamda üç adet harita bulunan The Ghost APK, tüm haritalarıyla birlikte oyuncuların ilgisini çekmeyi başarıyor.

The Ghost APK İndir

Oyunun grafiklerinden bahsedecek olursak; klasik korku oyunlarında ne varsa, The Ghost'ta da o var diyebiliriz. Yuvarlak ışıklı bir fener ışığı. Evet, korku oyunu denilince akla ilk gelen birinci şahıs bakış açısından olan bu görüntü her ne kadar basit olsa da, olay korkutmak olunca gayet iş görüyor.

Peki bu korkutucu hastanede bir "başka korkutucu olan şey ne?" dediğinizi duyar gibiyim. Canavarlar. Her ne kadar ortam açısından zaten korkutucu olan bir yapım olsa da, etrafımızdaki hızlı canavarlar oyunu daha da korkutucu hale getiriyor.

Eğer siz de arkadaşlarınızla birlikte telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir korku oyunu arıyorsanız, The Ghost APK'yı indirebilirsiniz.