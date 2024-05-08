Troll Fighter APK, içerisinde 28 farklı trol karakteri barındıran eğlenceli bir dövüş oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 GÜN ÖNCE GÜNCELLENDİ

1v1 dövüş mücadelelerine katılabileceğiniz Troll Fighter APK, Türkiye'de ünlü olan sosyal medya karakterlerini içerisinde barındırıyor. Eğlenceli bir dövüş oyunu olan Troll Fighter'da, karakterlerinizi seçin ve turnuvalara katılın. Her karakterin farklı ve absürt yeteneklere sahip olduğunu unutmamalısınız.

Oynaması tamamen ücretsiz olan bu oyun, basit kontrolleri ve grafikleri içerisinde barındırıyor. Her ne kadar fazlasıyla iyi bir oynanış yapısına sahip olmasa da, oyunun ana amacı eğlence üzerinedir.

Yaklaşık 1 dakika süren 1'e 1 dövüşlerde en fazla hasarı vuran ve rakibini alt eden oyuncu, müsabakayı da kazanmış olur. Kuzey Tekinoğlu gibi dizi karakterleri, taksim dayı gibi sosyal medyada viral olmuş insanlar Troll Fighter'da yerini almış durumda. Tabii ki sadece bu iki karakterle kalmayıp, farklı olarak 28 karakteri de oyunculara sunuyor.

Troll Fighter APK İndir

Trol karakterlerin trol yetenekleri de oldukça fazla şekilde mevcuttur. Arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz ve aksiyon dolu dövüş mücadelelerine katılabileceğiniz Troll Fighter'ı indirerek, siz de akıllı telefonlarınızda keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

Ekranda bulunan 3 farklı yetenek ve düz vuruş özelliklerini kullanarak dövüşebilirsiniz. Dövüş tuşlarının tam tersinde bulunan yön tuşları sayesinde de karakterinizi hareket ettirebilirsiniz. Rakibinizi dövmek sizin için iyi bir oynanış olsa da, gelen vuruşlardan kaçmak da oldukça önemlidir.